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Kuala Lumpur-Singapur Strecke floriert

29.09.2008 NCAR
AirAsia400

Der LCC AirAsia lanciert täglich vier zusätzliche Verbindungen zwischen Kuala Lumpur International Airport in Malaysia und Singapur.

Damit will die Fluggesellschaft den Flughafen in Kuala Lumpur stärker als Low-Cost Hub in Asien positionieren. Bisher flog AirAsia die Kuala Lumpur-Singapur Strecke zweimal täglich, mit 90 Prozent Auslastung.

Kenner erwarten, dass die Strecke zu einer der am schnellsten wachsenden der Welt wird. ASEAN liberalisierte im Januar die Verbindungen zwischen Hauptstädten.

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