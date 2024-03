Emirates baut Zusammenarbeit mit Icelandair und GO7 aus

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates intensiviert Partnerschaften mit der Airline Icelandair und dem Spezialisten für Reisetechnologie und Ticketing W2 sowie AirBlackBox (ABB) von GO7 unterzeichnet, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen.

Ziel der Fluggesellschaften ist es, ihre Netzwerke gegenseitig zu nutzen und moderne Instrumente für effizientere kombinierte Flug- und Bahnticketverbindungen einzusetzen. Beide Vereinbarungen bilden den Rahmen für potenzielle Codeshare-Kooperationen über die Beziehungen der jeweiligen Fluggesellschaft hinaus und erweitern die intermodalen Programme, die durch virtuelle Interline-Verbindungen im gesamten Emirates-Streckennetz angeboten werden.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, kommentiert: „Wir freuen uns über die Vertiefung unserer Partnerschaften mit Icelandair und GO7. Ihre Netzwerke und intermodalen Kapazitäten ergänzen unsere europäische Präsenz und bieten unseren Kunden eine Reihe von Verbindungen, die ihre Reisen vereinfachen. Gemeinsam werden wir neue Reisemöglichkeiten und eine grössere Auswahl für Kunden schaffen, die durch Europa reisen möchten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaften für unsere Kunden und unser Geschäft echte Vorteile bringen werden, und wir unternehmen konkrete Schritte, um unsere Beziehungen in Zukunft weiter zu stärken.“

GO7

Ab sofort arbeiten GO7, die sich auf Reisetechnologien und Ticketing spezialisiert haben, und Emirates noch enger zusammen. Ziel der Partnerschaft ist es, einen ganzheitlichen Vertriebsansatz zu entwickeln, der das Angebot kombinierter Interline- und Bahntickets zu weltweiten Zielen über die direkten und indirekten Kanäle von Emirates ausserhalb des traditionellen Buchungssystems ermöglicht.

Peer Winter, Chief Distribution Officer bei GO7, sagt: „Unser Ziel ist es, den Fluggesellschaften innovative technologiegestützte Lösungen anzubieten, die ihnen mehr Kontrolle geben. Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieses Vertrags mit Emirates, der auf unserer erfolgreichen gemeinsamen Geschichte aufbaut. Da Emirates bereits multimodale Netzwerkverbindungen über das GDS anbietet, einschliesslich Rail & Fly über W2 von GO7, geht unsere neue Vereinbarung noch weiter. Diese Partnerschaft bietet Emirates einen ganzheitlichen Ansatz für den Airline-Vertrieb und ermöglicht ihnen, ihr Angebot über eigene direkte Kanäle zu stärken. Die Passagiere können ihre Reisen nahtlos mit mehreren Fluggesellschaften und Bahnunternehmen über ein einziges Ticket abwickeln und dabei die traditionellen Kanäle der Branche umgehen.“

Icelandair

Emirates und Icelandair erweitern ihre bestehende Interline-Partnerschaft hin zu einem gegenseitigen Codeshare-Abkommen. Dies ermöglicht Reisenden mit Anschlussflügen zu Emirates-Gateways in Europa einen bequemen Zugang zu Reykjavik (REK). Emirates wird zunächst seinen Code "EK" auf den besten Anschlussflügen von Icelandair platzieren, während Icelandair seinen Code auf Flügen zwischen verschiedenen Gateways in Europa, Dubai und darüber hinaus in das umfangreiche Netzwerk der Airline platzieren wird. Eine vollständige Liste der Ziele wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Sobald der Codeshare vollständig aktiviert ist, werden die Kunden von Einzelflügen zu wettbewerbsfähigen Tarifen und einer einmaligen Gepäckaufgabe zu einer Vielzahl von Zielen profitieren.

Bogi Nils Bogason, President and CEO Icelandair, zur neuen Vereinbarung: „Wir freuen uns, unsere bevorstehende strategische Partnerschaft mit Emirates anzukündigen, die unseren Kunden neue Möglichkeiten im Nahen Osten und Asien eröffnet. Emirates wird der siebte globale Codeshare-Partner von Icelandair. Wir haben und werden unser Netzwerk von Partnerfluggesellschaften weiter ausbauen, wobei wir uns auf die Zusammenarbeit mit Fluggesellschaften konzentrieren, die einen hervorragenden Service und gute Verbindungen bieten. Wir heissen Emirates als Partner willkommen und freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Reisen unserer Passagiere reibungslos und angenehm zu gestalten."

Sobald die erforderlichen staatlichen und behördlichen Genehmigungen vorliegen, werden die Codeshare-Flüge den Kunden schrittweise über Online- und Reisebüroplattformen zur Verfügung stehen.