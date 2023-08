Air China mit Gewinn

Die chinesische Fluggesellschaft kann im ersten Halbjahr einen Gewinnanstieg von mehr als 150 Prozent vermelden.

Das gute Resultat wurde durch weitsichtige Verträge bei der Preisanbindung für den Treibstoff möglich. Air China erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn von 2,88 Milliarden Yuan (421,6 Millionen US Dollar). In der Vergleichsperiode 2008 resultierte ein Gewinn von 1,13 Milliarden Yuan (165 Millionen US Dollar). Durch die guten FuelHedgingVerträge konnte China Airlines Beschaffungskosten im Umfang von 1,45 Milliarden Yuan (212 Millionen US Dollar) einsparen. Einen Ausblick für die nächsten sechs Monate gab die Geschäftsleitung nicht, da die Wirtschaftssituation zu unsicher sei.