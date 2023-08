AerCap und Genesis schliessen sich zusammen

Die beiden Leasingfirmen AerCap Holdings und Genesis Lease Ltd. haben letzten Freitag ihren Zusammenschluss bekannt gegeben.

Genesis wird damit ganz zur Tochtergesellschaft der in Amsterdam stationierten AerCap und ihre Aktionäre werden für jede Genesis Aktie, die sie besitzen, eine AerCap Aktie erhalten. Geleitet wird die gemeinsame Firma unter dem Namen AerCap von AerCap CEO Klaus Heinemann und CFO Keith Helming. Der Deal muss jetzt noch von Behörden und Aktionären bewilligt werden. Die Durchführung des Zusammenschlusses wird für das vierte Quartal erwartet, die Aktionäre der ehemaligen Genesis sollen einen Anteil von insgesamt 29 Prozent an der Firma erhalten. Genesis besitzt 55 Flugzeuge, AerCap hat seit dem 30. Juni 2009 221 Flugzeuge unter ihrer Kontrolle, 166 davon sind im eigenen Besitz. In den ersten sechs Monaten des Jahres verdiente Genesis US$14,3 Millionen, 24 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres, jedoch bei einer Zunahme der Einnahmen um 1 Prozent. Der Gewinn der AerCap ging um 28 Prozent auf US$86,6 Millionen zurück und der Umsatz fiel um 20 Prozent auf US$503,2 Millionen.