500. Boeing 737 mit dem Sky Interior ausgeliefert

Boeing konnte kürzlich die 500ste Boeing 737-800 mit dem modernen Sky Interior an einen Kunden übergeben.

Die Boeing 737-800 der neusten Generation wurde an das in Newport Beach, Kalifornien ansässige Leasingunternehmen Aviation Capital Group (ACG) ausgeliefert. Die in Panama ansässige Copa Airlines wird das neue Flugzeug einmieten und betreiben. Seit der Erstauslieferung des Boeing Sky Interior im Oktober 2010 haben insgesamt 65 Fluggesellschaften und Leasingunternehmen die Boeing 737 mit der modernen Inneneinrichtung bestellt. Das 737 Boeing Sky Interior verfügt über eine neue gewölbte Architektur und Fenstereinbettungen, LED-Beleuchtung, die zur offenen Atmosphäre der Kabine beiträgt, sowie größere Gepäckfächer, die nach oben wegschwenken. Mehr als 90 Prozent des Boeing Auftragsbestands von über 2.800 Next Generation 737 Flugzeugen wird mit dem Boeing Sky Interior ausgeliefert. Das Boeing Sky Interior wird bei der 737 MAX Standard sein.