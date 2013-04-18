LATAM Airlines meldet Passagieranstieg

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im März 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im März 5,331 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 7,9 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im März 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um vier Prozentpunkte auf 11,397 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,1 Prozentpunkte auf 8,763 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 76,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,5 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 407 Millionen Tonnenkilometer verbessert. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2012 64,983 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,8 Prozentpunkten.