LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juli 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Juli 6,155 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,5 Prozent mehr als die beiden Airlines im Juli 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,6 Prozent auf 11,620 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um zwei Prozent auf 9,664 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juli 83,2 Prozent, dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,4 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,3 Prozent auf 358 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.