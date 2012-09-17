LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im August 2012 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im August 5,562 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren elf Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im August 2011 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 4,1 Prozentpunkte auf 10,984 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 7,1 Prozentpunkte auf 8,711 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im August 79,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 5,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf 288 Millionen Tonnenkilometer vermindert.