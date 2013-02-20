LATAM Airlines meldet Passagierzunahme

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Januar 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Januar 6,131 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 6,7 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im Januar 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 6,1 Prozentpunkte auf 12,343 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 6,3 Prozentpunkte auf 10,027 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im Januar 81,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,1 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 347 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2012 64,983 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,8 Prozentpunkten.