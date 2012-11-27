LATAM Airlines meldet Passagierzunahme

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Oktober 2012 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Oktober 5,565 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 10,0 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im Oktober 2011 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 5,7 Prozentpunkte auf 11,308 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 8,8 Prozentpunkte auf 8,793 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im Oktober 77,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,2 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 3,7 Prozentpunkte auf 398 Millionen Tonnenkilometer vermindert. Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 50,998 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,2 Prozentpunkten.