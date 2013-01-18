LATAM Airlines meldet Passagierzunahme

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Dezember 2012 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Dezember 5,899 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 10,1 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im Dezember 2011 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 7,4 Prozentpunkte auf 11,959 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um zehn Prozentpunkte auf 9,346 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im Dezember 78,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,8 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 3,1 Prozentpunkte auf 428 Millionen Tonnenkilometer erhöht. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2012 64,983 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,8 Prozentpunkten.