LATAM Airlines meldet Passagierzunahme

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Februar 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Februar 5,150 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 5,3 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im Februar 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,5 Prozentpunkte auf 10,881 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 4,2 Prozentpunkte auf 8,502 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im Februar 78,1 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,0 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf 344 Millionen Tonnenkilometer verbessert. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2012 64,983 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,8 Prozentpunkten.