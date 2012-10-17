LATAM Airlines mit mehr Passagieren

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im September 2012 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im September 5,316 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 9,9 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im September 2011 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 3,9 Prozentpunkte auf 10,623 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 7,3 Prozentpunkte auf 8,541 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im September 80,4 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 5,1 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 2,7 Prozentpunkte auf 290 Millionen Tonnenkilometer vermindert. Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 47,727 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,5 Prozentpunkten.