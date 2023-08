1000ste Boeing 777 geht an Emirates

Boeing konnte am Freitag, dem 2. März 2012, die 1000ste Boeing 777 ausliefern, die Jubiläumsmaschine vom Typ Boeing 777-300ER ging an Emirates Airlines.

Bei der Boeing 777 handelt es sich um das grösste zweimotorige Verkehrsflugzeug, die Maschine steht seit Mitte der 1990er Jahre in der Produktion und verkauft sich nach wie vor bestens. Boeing konnte am Freitag die 1000ste Boeing 777 feiern, die Maschine wird noch im März an Emirates Airlines aus Dubai ausgeliefert. Emirates ist mit 102 Maschinen die grösste Boeing 777 Betreiberin, neben diesen Maschinen hat die Fluggesellschaft aus den Emiraten noch 92 weiter Flugzeuge dieses Typs in den Bestellbüchern von Boeing. Boeing produziert monatlich sieben Boeing 777 und wird die Produktion noch in diesem Frühjahr auf 8,3 Maschinen erhöhen. Im Backlog stehen bei Boeing noch gut 360 Boeing 777.