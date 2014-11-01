Airpower
13.10.2023 EK
Chengdu J-10 Vigorous Dragon
Die Chengdu J-10 Vigorous Dragon ist ein Mehrzweckkampflugzeug aus China. Die Maschine steht seit 2004 im Einsatz bei der chinesischen Luftwaffe.
03.08.2017 EK
Harbin SH-5
Die Harbin SH-5 ist ein chinesisches Seeüberwachungsflugzeug, das auch für die U-Boot Jagd und zur Schiffsbekämpfung gedacht war, das Flugzeug blieb mangels moderner Triebwerke eine Kleinserie.
28.01.2017 RK
Saab 37 Viggen
Mit dem System 37 Viggen hat Saab ein Mehrzweckkampfflugzeug geschaffen, das über drei Jahrzehnte das Rückgrat der schwedischen Luftwaffe. Abgelöst wurde der Saab 37 Viggen durch den Saab JAS 39 Gripen.
27.09.2016 RK
Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II
Bei der A-10 handelt es sich um ein hochspezialisiertes Flugzeug für die Gefechtsfeldabriegelung. Die US Air Force setzt die A-10 Thunderbolt II seit mehr als 40 Jahren erfolgreich für diese Aufgabe ein. Der zweimotorige Erdkämpfer soll noch für rund zehn Jahre im Betrieb bleiben, bis er durch die F-35 Lightning II abgelöst wird.
18.12.2014 RK
Grumman F-14 Tomcat
Die Grumman F-14 Tomcat war der ideale Hüter für die grossen US-amerikanischen Trägerverbände. Die letzte F-14 Tomcat wurde von der US Navy am 22. September 2006 außer Dienst gestellt. Aus Kostengründen wurden die Tomcats durch die Super Hornet ersetzt. Im Iran stehen weiterhin rund zwanzig F-14A im Einsatz.
01.11.2014 RK
Dassault-Breguet Mirage F. 1
Dassault-Breguet Mirage F.1, Herstellerland: Frankreich Die Mirage F.1 war von der Firma Dassault-Breguet als Nachfolger, der erfolgreichen Mirage III Familie geplant. Sie war als Schulterdecker entwickelt worden und wurde zum Exportschlager Frankreichs. Sie erreichte schon während des vierten Testfluges doppelte Schallgeschwindigkeit. Spannwei: 8,40 m, Länge: 15 m, Maximale Geschwindigkeit: 2335 km/h
01.11.2014 RK
English Electric Lightning (Blitz) F.Mk 6
English Electric Lightning (Blitz) F.Mk 6, Herstellerland: Grossbritannien Dieses Flugzeug war das erste britische Flugzeug, welches die doppelte Schallgeschwindigkeit erreichte. Sie konnte in nur 2 Minuten auf eine Höhe von 10.000 Metern steigen. Charakteristisch sind die stark nach hinten gepfeilten Tragflügel. Spannweite: 10,62 m, Länge: 16,23 m, Maximale Geschwindigkeit: 2415 km/h
01.11.2014 RK
North American, Rockwell B-1B
North American, Rockwell B-1B, Herstellerland: USA Die Rockwell B-1B wurde als schweres Angriffsflugzeug ausgelegt, um im Tiefflug in feindliches Gebiet einzudringen. Das besondere an diesem Flugzeug ist, dass es über keine Abwehrbewaffnung verfügt. Das Flugzeug wurde so gebaut, dass die feindlichen Bodenradaranlagen gestört werden und das Flugzeug dadurch „unsichtbar“ wird. Spannweite: 41,67 m, Länge: 44,81 m, Maximale Geschwindigkeit: 1324 km/h
01.11.2014 RK
Rockwell MBB X-31 EFM
Rockwell MBB X-31 EFM Bei der X-31 handelt es sich um einen Versuchsträger der die Grenzbereiche mit einer Schubvektorsteuerung erfliegen und erforschen sollte. Mit der Schubvektorsteuerung wurden Manöver möglich, die im Westen noch nie geflogen wurden. Spannweite: 7,26 m, Länge: 14,85 m, Minimale Fluggeschwindigkeit 45 km/h.
01.11.2014 RK
British Aerospace Sea Harrier FRS. Mk 1
Sea Harrier FRS. Mk 1, Land: Grossbritannien Auf Wunsch der britischen Navy entstand aus dem Harrier GR. Mk 3 der Sea Harrier. Die Navy übernahm insgesamt 57 FRS. Mk1. 23 Baugleiche Mk 51 wurden nach Indien geliefert. Spannweite: 7,7 m, Länge 14,5 m, Maximale Geschwindigkeit im Stechflug Mach 1,29
01.11.2014 RK
Dassault Mirage III
Dassault Mirage III, Land: Frankreich Die Mirage III war eines der besten Jagdflugzeuge. Der Jäger mit seinem klassischen Deltatragwerk erreichte Geschwindigkeiten von mehr als Mach 2. Spannweite: 8,22 m, Länge: 15,27 m, Maximale Geschwindigkeit: 2350 km/h
01.11.2014 RK
Dassault Mirage 4000
Dassault-Breguet Super Mirage 4000, Herstellerland: Frankreich Die Super Mirage 4000 ist die grössere Ausgabe der Mirage 2000. Sie war als Langstreckenabfangjäger gedacht. Wegen zu grosser Kosten und ausbleibenden Vertragsabschlüssen mit Luftstreitkräften, wurde sie aber nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Sie war aber wichtig für die Entwicklung des Dassault Rafale. Spannweite: 12 m, Länge: 18,7 m, Maximale Geschwindigkeit: 2333 km/h