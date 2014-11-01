Rockwell MBB X-31 EFM

Rockwell MBB X-31 EFM Bei der X-31 handelt es sich um einen Versuchsträger der die Grenzbereiche mit einer Schubvektorsteuerung erfliegen und erforschen sollte. Mit der Schubvektorsteuerung wurden Manöver möglich, die im Westen noch nie geflogen wurden. Spannweite: 7,26 m, Länge: 14,85 m, Minimale Fluggeschwindigkeit 45 km/h.

Schubvektorsteuerung kombiniert mit Entenflügeln, sogenannten Canards, verhelfen dem Versuchsflugzeug X-31 zu unglaublicher Manövrierfähigkeit. 1987 taten sich Rockwell und MBB zusammen, um einen Testträger zu bauen, der für die Erprobung zukünftiger Jagdflugzeugkonzepte verwendet werden konnte. Das Programm wurde durch das amerikanische Verteidigungsministerium und durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung getragen. Das Hauptaugenmerk stand in der Manövrierfähigkeit bei hohen Anstellwinkeln unter niedrigen Geschwindigkeiten und hohen G-Belastungen. Zu diesem Zweck erhielt die X-31 drei schwenkbare Paddels an dem Düsenaustritt des F404-GE-400 Triebwerks. Im künstlich stabilisierten Flug hilft ein hochmodernes computergesteuertes Flugreglersystem das ausgeklügelte Wechselsystem zwischen den Steuerflächen und Schubvektordüsen zu koordinieren. Diese Hightech-Kombination führt zu einer noch nie dagewesenen Manövrierfähigkeit, die jedes herkömmliche Jagdflugzeug im Luftkampf alt aussehen lässt. Im simulierten Luftkampf hatte die agile FA-18 Hornet keine Chance. Das Hauptproblem in den engen Luftkämpfen vermochte auch die X-31 nicht lösen, die Piloten sind diese plötzlichen und häufig abrupten Beschleunigungsänderungen nach wie vor nicht gewachsen.

Rockwell/MBB X-31 (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Rockwell/MBB X-31 EFM

Hersteller: Rockwell, USA und Messerschmitt Bölkow Blohm MBB, Deutschland

Verwendung: Enhanced Fighter Maneuverability Versuchsflugzeug

Antrieb: Ein Mantelstromtriebwerk F404-GE-400 mit Schubvektorsteuerung

Leistung: 71,17 kN Schub mit Nachbrenner, (7257 kp)

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 11. Oktober 1990