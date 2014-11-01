British Aerospace Sea Harrier FRS. Mk 1

Sea Harrier FRS. Mk 1, Land: Grossbritannien Auf Wunsch der britischen Navy entstand aus dem Harrier GR. Mk 3 der Sea Harrier. Die Navy übernahm insgesamt 57 FRS. Mk1. 23 Baugleiche Mk 51 wurden nach Indien geliefert. Spannweite: 7,7 m, Länge 14,5 m, Maximale Geschwindigkeit im Stechflug Mach 1,29

Für die kleineren Flachdeckkreuzer brauchte die Royal Navy ein Ersatzflugzeug für die schweren Trägergestützten Jagdflugzeuge. Als Ersatz bot sich eine Weiterentwicklung der Harrier an. Als wesentliche Änderung zum Harrier GR.Mk 3 besticht die Sea Harrier durch den völlig neu konstruierten Rumpfvorderteil und das um 28 cm erhöhte Cockpit. Die konstruktiven Änderungen waren für die Aufnahme des Blue Fox Radargerätes und einer komplett überarbeiteten Bordelektronik nötig. Die Sea Harrier kann mit kleinen Kampflasten senkrecht starten, ist mit normalem Abfluggewicht jedoch auf eine sehr kurze Startrollstrecke angewiesen.

Harrier FRS. Mk 1 (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Sea Harrier FRS. Mk1

Hersteller: British Aerospace

Verwendung: Bordgestützter Jagdbomber

Antrieb: Ein Schwenkdüsen-Mantelstromtriebwerk Rolls Royce Pegasus 104

Leistung: 9791 kp (96 kN)

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 20. August 1978

Spannweite: 7,70 m Länge: 14, 5 m Höhe: 3,71 m Flügelfläche: 18,7 m² Leergewicht: 5662 Maximales Startgewicht: 11'793 kg STOL Maximale Geschwindigkeit: 1160 km/h auf Meereshöhe Maximale Geschwindigkeit im Sturzflug: Mach 1,29 Dienstgipfelhöhe: 15'600 m Steigzeit vom lösen der Bremse auf 12'200 m: 2 Minuten, Bewaffnet für Abfangjagd Einsatzradius als Jagdbomber, Hi-Lo-Hi: 460 km Abfangjagd-Radius in grosser Höhe: 740 km Überführungsreichweite: 3760 km

Bewaffnung: Normalerweise zwei 30-mm-Aden-Bordkanonen Mk 4, jede mit 150 Schuss.

Fünf Aufhängepunkte für eine maximale Waffenlast von 3630 kg. Es können Sidewinder und unterschiedliche Bomben und gelenkte Flugkörper mitgetragen werden.