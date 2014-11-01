Dassault Mirage III

Dassault Mirage III, Land: Frankreich Die Mirage III war eines der besten Jagdflugzeuge. Der Jäger mit seinem klassischen Deltatragwerk erreichte Geschwindigkeiten von mehr als Mach 2. Spannweite: 8,22 m, Länge: 15,27 m, Maximale Geschwindigkeit: 2350 km/h

Die Mirage III gilt als eines der erfolgreichsten Kampfflugzeuge der zweiten Generation. Typisch für die Mirage III ist das charakteristische Deltatragwerk. Der Überschalljäger aus Frankreich hob am 17. November 1956 zu seinem erfolgreichen Erstflug ab. Die ersten Muster konnten ab Oktober 1960 an die französische Armée de L?air ausgeliefert wurden. Mit dem 58,86 kN starken Atar 9B Triebwerk erreichte die Mirage IIIC atemberaubende Geschwindigkeiten von mehr als Mach 2,2. Die Beeindruckenden Leistungen verhalfen dem neuen Jagdflugzeug von Dassault zu beträchtlichen Exporterfolgen. In den siebziger Jahren flogen mehr als 10 Luftwaffen diesen Deltajäger. Die Mirage III war zu dieser Zeit mit einer komplexen Avionik und mit modernsten Waffensystemen ausgerüstet, die sie zum Allwetterjäger geradezu prädestinierten. Von der Mirage III und dem vereinfachten System Mirage V sind mindestens 1430 Flugzeuge produziert worden (Unterschiedliche Quellen sprechen von bis zu 1422 Maschinen). Dassault schlüsselte die Zahlen nie exakt auf.

Mirage III (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Dassault Mirage III

Hersteller: Aviation Marcel Dassault, Frankreich

Verwendung: Abfangjäger

Antrieb: Ein Strahltriebwerk SNECMA Atar 09C-3

Leistung: Standschub 42,17 kN, 4300 kp, Nachbrennerschub 58,85 kN, 6000 kp

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 5. April 1961