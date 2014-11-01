Savoia Marchetti SM 82 Marsupiale

Savoia Marchetti SM 82 Marsupiale, Herstellerland: Italien Die SM 82 war die letzte einer ganzen Reihe dreimotoriger Verkehrs-, Transport- und Kampfflugzeugen die von Savoia Marchetti in Mailand für die italienischen Fliegerkräfte gebaut wurden. Spannweite: 29,70 m, Länge: 22,50 m, Maximales Abfluggewicht: 17.820 kg

Die SM 82 war die letzte einer ganzen Reihe dreimotoriger Verkehrs-, Transport- und Kampfflugzeugen die von Savoia Marchetti in Mailand für die italienischen Fliegerkräfte gebaut wurden. Den Ausgangspunkt für all diese Entwicklungen bildete das Verkehrsflugzeug S.73, das am 04. Juni 1934 seinen Erstflug hatte. Die Maschine erwies sich als robust und wenig störanfällig, auch ihre Flugleistungen konnten trotz einer leichten Untermotorisierung durchaus befriedigen. Noch im selben Jahr begann die Serienfertigung als Bomben- und Transportflugzeug mit der Bezeichnung S.81 für die italienischen Luftstreitkräfte. Die Maschine hatte noch das starre Fahrwerk, lediglich eine große Bodenluke, die mit zwei Klappen verschlossen war wurde, neben der Bewaffnung, eingebaut. Aus der S.73 entstand durch Einbau eines Einziehfahrwerks die SM.75, die am 6.November 1937 ihren Erstflug absolvierte. 1939 begann die Auslieferung von insgesamt 45 Maschinen an die italienische Luftverkehrsgesellschaft Ala Littoria. Unter Beibehaltung der Tragflächen der S.75 entwickelte man das militärische Mehrzweckflugzeug SM 82 Marsupiale, wobei besonders auf die aerodynamische Durchbildung des Rumpfes und des Leitwerkes Wert gelegt wurde. Die Maschine wurde in Gemischtbauweise mit Stoffbespannung ausgeführt. 1939 stellten SM 82 zwei Weltrekorde auf, 12.973,77 km über die geschlossene Strecke und 233,97 km/h Durchschnittgeschwindigkeit über 10.000 km. Die SM 82 war eines der wenigen Flugzeuge ausländischer Produktion, das bei der Luftwaffe zum Einsatz kam. Wegen ihrer hohen Transportkapazität war die SM 82 als Transporter begehrt und in mehreren Transportstaffeln im Einsatz. Die Maschinen wurden auf allen Kriegsschauplätzen eingesetzt, lediglich im Osten war sie unter den rauhen klimatischen Bedingungen nicht verwendbar. Die Maschinen waren sehr kälteempfindlich. Savoia Marchetti baute insgesamt 721 Maschinen, wovon 299 nach der italienischen Kapitulation 1943 unter deutscher Aufsicht gefertigt wurden. Nach Kriegsende wurde eine kleine Anzahl mit amerikanischen Pratt&Whitney PR R 1830 Motoren für die neue italienische Luftwaffe gebaut. 1960 wurden die letzten SM 82 ausgemustert. Ein Exemplar ist im Italienischen Luftwaffenmuseum in Vigna di Valto zu besichtigen.

Savoia Marchetti SM 82 Marsupiale (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten: Savoia Marchetti SM 82 Marsupiale

Verwendung: Verkehrs-, Transport- und Bombenflugzeug

Baujahr: 1940

Besatzung: 3 Mann

Triebwerk: drei luftgekühlte 14-Zylinder-Doppelsternmotoren Alfa Romeo128 RC 18 mit Dreiblatt-Verstellpropeller

Startleistung: 950 PS (700 kW)

Dauerleistung: 880 PS in 3.000 m (647 kW)



Spannweite: 29,70 m Länge: 22,50 m größte Höhe: 5,55 m Flügelfläche: 118,70 m² V-Stellung: 5,5° Spurweite: 6,68 m Propellerdurchmesser: 4,06 m Propellerfläche: 12,95 m² Leermasse: 9.880kg Startmasse normal: 15.920 kg Startmasse maximal: 17.820 kg Kraftstoff: 4.750 Liter Schmierstoff: 136 Liter Flächenbelastung: 150,1 kg/m² Leistungsbelastung: 6,25 kg/PS (8,50 kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 354 km/h Höchstgeschwindigkeit in 3.000 m: 376 km/h Reisegeschwindigkeit in 3.000 m: 325 km/h Landegeschwindigkeit: 150 km/h Gipfelhöhe: 6.800 m Steigleistung: 5,5 m/s Steigzeit auf 1.000 m: 3,1 min Steigzeit auf 2.000 m: 6,30 min Steigzeit auf 5.000 m: 18,0 min Reichweite normal: 2.280 km Reichweite maximal: 3.050 km maximale Flugdauer: 9,5 h

Bewaffnung: 1X 13 mm MG Scotti mit 350 Schuß und 3 x 7,7 mm MG Breda SAFAT

Bewaffnung der SM 82 der deutschen Luftwaffe: 1x 13 mm MG 131 mit 400 Schuß und 3x 7,9 mm MG 17 mit je 1.200 Schuß

Bombenlast maximal: 4.000 kg (8x500 kg)

Bombenlast normal: 4X 800 kg oder 8x 250 kg oder 27x 100 kg im internen Bombenschacht

militärische Nutzlast: 4.000 kg oder 32 voll ausgerüstete Soldaten

