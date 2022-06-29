Singapore erholt sich von Corona
Im Mai 2022 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 1,287 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore langsam von Corona.
Singapore Airlines leidet weiter unter Corona, es zeichnet sich aber eine langsame Besserung ab. Singapore Airlines und Silkair konnten im Mai 1,287 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Mai 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch gut 2,1 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai von 3,776 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 7,913 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Mai 6,450 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 564,2 Millionen. Der Sitzladefaktor erreichte wieder solide 81,5 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 14,9 Prozent.
Singapore Airlines Cargo konnte im Mai 78,2 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresmai 81,8 Tausend Tonnen), das entspricht einem Rückgang von 4,4 Prozent.
Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Mai 2022 insgesamt 1,705 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresmai waren es krisenbedingt 119,6 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Mai 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch mehr als drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.