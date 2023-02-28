Singapore erholt sich weiter von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Januar 2023 flogen mit Singapore Airlines wieder knapp 1,7 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore Airlines weiter von der Coronakrise.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Januar 2023 konnte Singapore insgesamt 1,690 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjanuar waren es Corona bedingt lediglich 473,7 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Januar 2020 flogen mit Singapore noch 2,336 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar von 6,213 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 9,819 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Januar 8,431 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es 2,719 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im Januar 2023 solide 85,9 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 43,8 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Januar 69,8 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresjanuar waren es 92,0 Tausend Tonnen, damit hat Singapore Airlines im Berichtsmonat Januar 2023 24,1 Prozent weniger Luftfracht transportiert als im gleichen Monat des Vorjahres.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Januar 2023 insgesamt 2,617 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjanuar waren es krisenbedingt lediglich 535,2 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Januar 2020 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,383 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.