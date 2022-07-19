Singapore Airlines erholt sich von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Juni 2022 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 1,407 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore langsam wieder von Corona.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die Corona Krise ab. Im Juni 2022 konnte Singapore insgesamt 1,407 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es lediglich 114,7 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Juni 2019 flogen mit Singapore und Silkair zusammen noch 2,3 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni von 3,909 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 8,277 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Juni 7,266 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 670.9 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte wieder hohe 87,8 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 17,2 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Juni 83,8 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresjuni waren es 82,0 Tausend Tonnen, das entspricht einem leichten Plus von 2,2 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Juni 2022 insgesamt 1,938 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresjuni waren es krisenbedingt lediglich 132,6 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Juni 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 2,8 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

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