Singapore erholt sich weiter von Corona

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Dezember 2022 flogen mit Singapore Airlines wieder knapp 1,8 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore Airlines weiter von der Coronakrise.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Dezember 2022 konnte Singapore insgesamt 1,769 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresdezember waren es Corona bedingt lediglich 528 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Dezember 2019 flogen mit Singapore noch 2,037 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember von 6,088 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 9,865 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Dezember 8,791 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es 3,071 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im Dezember 2022 hohe 89,1 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 50,4 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Dezember 79,4 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresdezember waren es 95,8 Tausend Tonnen, damit hat Singapore Airlines im Berichtsmonat Dezember 2022 17,1 Prozent weniger Luftfracht transportiert als im gleichen Monat des Vorjahres.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Dezember 2022 insgesamt 2,689 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresdezember waren es krisenbedingt lediglich 596,3 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Dezember 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch 3,543 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.