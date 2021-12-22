Singapore gibt Novemberzahlen bekannt

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im November 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 272,7 Tausend Passagiere, im Vorjahresnovember waren es Corona bedingt mit 52,8 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im November sind bei der Airline aus Singapur fast keine Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im November lediglich 272,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im November 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch gut 2,330 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember von 1,848 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 5,042 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im November 1,636 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 262,6 Millionen. Der Sitzladefaktor erreichte 32,4 Prozent vor der Krise im November 2019 waren die Flugzeuge bei Singapore Airlines zu 84,7 Prozent ausgelastet.

Singapore Airlines Cargo konnte im November 95,6 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresnovember 72,0 Tausend Tonnen), das entspricht einer Verbesserung von 32,8 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat November 2021 leidglich 302,3 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresnovember waren es 61,4 Tausend. Vor der Corona Krise im November 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,268 Millionen Passagiere transportieren.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Singapore Airlines

Die Novemberzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man in der Corona Krise immer noch keine Erholung ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter COVID-19 als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.