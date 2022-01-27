Singapore Airlines gibt Dezemberzahlen bekannt

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im Dezember 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 527,7 Tausend Passagiere, im Vorjahresdezember waren es Corona bedingt mit 73,7 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im Dezember sind bei der Airline aus Singapur nur wenige Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im Dezember lediglich 527,7 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im Dezember 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch gut 2,475 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember von 2,567 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 6,088 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Dezember 3,071 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 73,7 Millionen. Der Sitzladefaktor erreichte 50,4 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 14,3 Prozent.

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Singapore Airlines Cargo konnte im Dezember 95,8 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresdezember 76,4 Tausend Tonnen), das entspricht einem Anstieg von 25,4 Prozent.

Singapore Airlines Airbus A330 (Foto: Singapore Airlines)

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat Dezember 2021 insgesamt 596,3 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresdezember waren es 85,2 Tausend. Vor der Corona Krise im Dezember 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,543 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.