Singapore Airlines erholt sich von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im August 2022 flogen mit Singapore Airlines 1,459 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore Airlines wieder von Corona.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die Corona Krise ab. Im August 2022 konnte Singapore insgesamt 1,459 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es lediglich 133,3 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im August 2019 flogen mit Singapore noch rund 2,33 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust von 4,384 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 8,790 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im August 7,490 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 840 Millionen Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im August 2022 solide 85,2 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 19,2 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im August 73,7 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresaugust waren es 88,5 Tausend Tonnen, damit hat Singapore Airlines im laufenden Berichtsmonat 16,7 Prozent weniger Luftfracht transportiert als im gleichen Monat des Vorjahres.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat August 2022 insgesamt 2,083 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es krisenbedingt lediglich 155,4 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im August 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.