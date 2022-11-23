Singapore Airlines erholt sich von Corona

Singapore Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Im Oktober 2022 flogen mit Singapore Airlines wieder mehr als 1,5 Millionen Passagiere, damit erholt sich Singapore Airlines wieder von Corona.

Bei Singapore Airlines zeichnet sich eine deutliche Erholung von den Tiefständen bedingt durch die COVID-19 Krise ab. Im Oktober 2022 konnte Singapore insgesamt 1,538 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es Corona bedingt lediglich 165,5 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 flogen mit Singapore noch 1,930 Millionen Passagiere.

Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober von 4,545 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 8,921 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im Oktober 7,714 Milliarden Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 1,003 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor erreichte im Oktober 2022 solide 86,5 Prozent, ein Jahr zuvor lag die Auslastung bei 22,1 Prozent.

Singapore Airlines Cargo konnte im Oktober 73,9 Tausend Tonnen Fracht transportieren, im Vorjahresoktober waren es 94,0 Tausend Tonnen, damit hat Singapore Airlines im laufenden Berichtsmonat 21,4 Prozent weniger Luftfracht transportiert als im gleichen Monat des Vorjahres.

Singapore Airlines und die Tochter Scoot konnten im Berichtsmonat Oktober 2022 insgesamt 2,268 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresoktober waren es krisenbedingt lediglich 189,7 Tausend Passagiere. Vor der Corona Krise im Oktober 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen noch gut drei Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen.