Singapore gibt Augustzahlen bekannt

Singapore Airlines Boeing 787-10 Dreamliner (Foto: Boeing)

Im August 2021 flogen mit Singapore Airlines und der Tochter Silkair 133,3 Tausend Passagiere, im Vorjahresaugust waren es Corona bedingt mit 19,2 Tausend noch viel weniger.

Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, auch im August sind bei der Airline aus Singapur fast keine Passagiere zugestiegen. Singapore Airlines und Silkair konnten im August lediglich 133,3 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, vor der Corona Krise im August 2019 flogen mit Singapore und Silkair noch 2,336 Millionen Passagiere. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresaugust von 1,068 Milliarden Sitzplatzkilometern auf 4,384 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im August 839,9 Millionen Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 204,8 Millionen. Der Sitzladefaktor blieb mit 19,2 Prozent unverändert tief.

Singapore Airlines Cargo konnte im August 88,5 Tausend Tonnen Fracht transportieren (Vorjahresaugust 56,9 Tausend Tonnen), das entspricht einer Verbesserung von 55,5 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat August 2021 leidglich 155,4 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresaugust waren es 39,8 Tausend. Vor der Corona Krise im August 2019 konnte Singapore Airlines mit ihren Tochterunternehmungen Scoot und Silk noch 3,313 Millionen Passagiere transportieren.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Singapore Airlines

Die Julizahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man in der Corona Krise immer noch keine Erholung ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter COVID-19 als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.