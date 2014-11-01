Airbus A340-300

Airbus A340-300 (Foto: Airbus)

Airbus A340-300, Land: Konsortium aus Europa. Der A340 wurde als vierstrahliges Flugzeug für Ultralangstrecken entwickelt und wollte den Markt gegen die DC-10 und MD-11 aufmischen. Der A340 war das erste Langstrecken Flugzeug mit einer reinen elektronischen Flugsteuerung. Spannweite: 60.3 m, Länge: 63,7 m, Reichweite mit 295 Passagieren bis zu 13.500 km.

Airbus A340-300 Der Airbus A340-300 hob am 25. Oktober 1991 zu seinem Jungfernflug ab. Er war das erste Muster in der A340 Serie. Die Entwicklung dieses modernen Grossraumflugzeuges wurde offiziell am 5. Juni 1987 lanciert. Airbus wollte mit dem neuen Langstreckenflugzeug ein Konkurrenzmuster zu der erfolgreichen DC-10 und deren Nachfolger MD-11 auf den Markt bringen und die Lücke zwischen den zweimotorigen Maschinen Boeing 767 und A310 nach oben hin zur vierstrahligen Boeing 747 schliessen. Die A340-300 ist als vierstrahliger Jet mit voll elektronischer Flugsteuerung konzipiert und kann mit ihrem Design die ETOPS Einschränkungen umgehen und einige Routen direkter befliegen, als es Maschinen mit zwei Triebwerken können. Der Airbus A340-300 hatte es jedoch schwer gegen die neuen zweistrahligen Boeing 777 zu punkten, weil er mit seinen vier Triebwerken im Betrieb viel teurer ist als Langstreckenflugzeuge mit zwei Antrieben. Das fortschrittliche Flugzeug von Airbus kann in einer Dreiklassenbestuhlung bis zu 295 Fluggäste über eine Ultralangstrecke von 13.100 Kilometern transportieren. Die ersten Airbus A340-300 wurden 1993 von Lufthansa und Air France in Dienst gestellt. Von der A340-300 wurden 223 Flugzeuge gebaut und an 13 Fluggesellschaften geliefert.

Airbus A340-300 (Foto: Airbus)

Technische Daten: Airbus A340-300

Hersteller: EADS, Airbus Industries

Antrieb: CFM International, 4 x CFMI CFM56-5C4

Schubkraft: 4 x 34.000 lb

Besatzung: 2 Piloten, Kabinenbesatzung 8-12

Anzahl Passagiere 1 Klasse: 440

Anzahl Passagiere 2 Klassen: 335

Anzahl Passagiere 3 Klassen: 295

Erstflug: 25. Oktober 1991

Länge: 63,7 m Spannweite: 60,3 m Höhe: 16,83 m Flügelfläche: 361,63 m Kabinendurchmesser: 5,28 m Maximales Startgewicht (MTOM): 271.000 kg MTOM, Option 1: 275.000 kg Maximales Ladegewicht (MLM): 192.000 kg Leergewicht (DOM): 130.900 kg Maximales Gewicht ohne Treibstoff (MZFM): 181.000 kg Maximale Nutzlast (Max Payload): 50.920 kg Treibstoffkapazität Standard: 141.500 Liter Normale Fluggeschwindigkeit: 0,82 Mach Maximale Geschwindigkeit: 910 km/h Maximale Reiseflughöhe: 41.000 Fuss Startrollstrecke (je nach Gewicht): 3000 m Landerollstrecke (je nach Gewicht): 1826 m Reichweite mit 295 Passagieren: 13.100 km Reichweite mit 295 Passagieren, Option 1: 13.500 km

MTOM: Maximum Design Takeoff Mass, MLM: Maximum Design Landing Mass, DOM: Dry Operating Mass, MZFM: Maximum Design Zero Fuel Mass