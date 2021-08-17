Piper landet ohne linkes Fahrwerk

Piper landet auf dem EuroAirport ohne linkes Fahrwerk (Foto: AP Authority)

Am Mittwoch, den 11. August 2021, landete eine Piper Archer II auf dem Flughafen Basel mit einem lädierten linken Fahrwerk, die Landung gelang tadellos.

Zwei Piloten der Flugschule Basel mussten am vergangenen Mittwoch eine Piper Archer ohne linkes Fahrwerk landen. Die Landung wurde sogar gefilmt. Die beiden Piloten konnten die Piper unverletzt verlassen, es entstand nur Sachschaden und der Flughafen musste nur für kurze Zeit geschlossen werden, bis die Piper von der Piste entfernt war.