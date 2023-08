MiG-23 an Airshow in Michigan abgestürzt

MiG-23UB Flogger (Foto: Yabkee Air Museum)

Während einer Flugshow auf dem Willow Run Airport in der Nähe von Detroit ist ein MiG-23 Vintage Jet abgestürzt, die Piloten konnte sich mit dem Schleudersitz retten an der Absturzstelle wurde niemand verletzt.

Am vergangenen Wochenende fand auf dem Willow Run Airport in Ypsilanti im Bundesstaat Michigan die Thunder Over Michigan Air Show statt, dieser Grossanlass wird seit 25 Jahren durchgeführt. Am Sonntagnachmittag, den 13. August 2023, stürzte während der Flugdemonstration ein Vintage Jet vom Typ MiG-23UB aus noch nicht bekannten Gründen ab, die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten und mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der führerlose Kampfjet stürzte in der Nähe einer Appartementüberbauung ab, dabei kam es auf dem Parkplatz zu Sachschäden an Autos. Personen wurden an der Absturzstelle keine verletzt. Die Flugshow wurde nach dem Jetabsturz abgebrochen. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

MiG-23UB Absturz während der Thunder Over Michigan Air Show (Foto: YouTube)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um einen Mikoyan Gurevich MiG-23UB Vintage Jet mit Schwenkflügeln, das Flugzeug wurde 1981 in der ehemaligen Sowjetunion gebaut. Der zweistrahlige Doppelsitzer mit der Baunummer MSN 1038107 war in den USA als Privatflugzeug unter der Immatrikulation N23UB zugelassen.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unglückszeitpunkt gut, es herrschte ein leichter Wind mit 10 km/h aus Nordöstlicher Richtung, die Temperatur lag bei 26 Grad.

METAR

KYIP 132253Z 33006KT 10SM CLR 24/17 A3001 RMK AO2 SLP156 T02440167

KYIP 132153Z 32007KT 10SM FEW075 26/18 A3000 RMK AO2 SLP154 T02560178

KYIP 132053Z 31009KT 10SM CLR 26/17 A2999 RMK AO2 SLP150 T02610172 53001