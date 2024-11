Tote bei HondaJet Unfall in den USA

HondaJet Unglücksflugzeug vom 5. November 2024 in Mesa (Foto: AviaPress)

Ein HondaJet verunfallte am 5. November 2024 während dem Start auf dem Falcon Field Airport, Mesa im Bundesstaat Arizona. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben.

Der zweistrahlige Geschäftsreisejet vom Typ HA-420 HondaJet wollte am Nachmittag, den 5. November 2024, von Mesa im Bundesstaat Arizona nach Provo im Bundesstaat Utah fliegen. Beim Startlauf von der Piste 22L ging jedoch etwas schief. Der Pilot hat aus noch nicht geklärten Gründen den Start abgebrochen, dann nahm das Unglück seinen Lauf. Der Kleinjet konnte auf der Piste nicht rechtzeitig stoppen, schiesst über das Pistenende hinaus und krachte ausserhalb des Flughafenperimeters auf einer Durchgangsstrasse in ein Auto und endete in einem Feuerball. Vier der fünf Flugzeuginsassen verlieren bei dem missglückten Startabbruch das Leben, der Autofahrer ist bei dem heftigen Zusammenstoss mit dem Jet ebenfalls gestorben. Der Pilot konnte aus dem brennenden Wrack geborgen werden und wurde mit schweren Verletzungen ins Spital überführt. Warum es zu diesem Unglück gekommen ist, muss nun eine Flugunfalluntersuchung zeigen, diese wird durch die US-amerikanische Transportbehörde NTSB geleitet. Der Unfall ereignete sich um 16:40 Uhr Lokalzeit.

Absturzstelle HondaJet (Foto: Local Police)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen HondaJet HA-420. Die Maschine wurde unter der Baunummer MSN 42000033 im Jahr 2017 in Verkehr gesetzt. Das Flugzeug ist in den Vereinigten Staaten auf die Immatrikulation N57HP zugelassen und wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Der HondaJet gehörte der Firma Ice Man Holdings LLC.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut. Es herrschte ein leichter Gegenwind aus westlicher Richtung, die Sicht lag bei mehr als 10 Kilometern und die Temperatur wurde mit 21 Grad Celsius angegeben. Der Druck lag nahe bei dem Standardruck von 1013 hPa.

METAR

METAR KFFZ 052254Z AUTO 26005KT 10SM CLR 21/M03 A2987 RMK AO2 SLP101 T02061033

METAR KFFZ 052354Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/M02 A2985 RMK AO2 SLP094 T02061022 10211 20167 56022

METAR KFFZ 060054Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/M03 A2984 RMK AO2 SLP091 T02001028