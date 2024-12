Embraer von Azerbaijan Airlines abgestürzt

Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (Foto: JetPhotos)

Heute Morgen ist ein Embraer E-Jet von Azerbaijan Airlines in der Nähe des kasachischen Flughafens Aktau abgestürzt, viele Insassen kamen dabei ums Leben.

Flug Flug J28243 startete am Morgen, den 25. Dezember 2024, um 03:55 Uhr (UTC) vom internationalen Flughafen Baku in Aserbaidschan zum Flughafen Grosny in Russland. Während dem Flug deklarierten die Piloten einen Notfall und setzten wegen technischen Problemen zu einer Landung auf den Flughafen Aktau an. Die Daten von Flightradar24 zeigen, dass die Höhe und Geschwindigkeit während des Notlandeversuchs stark schwankten. Videoaufnahmen zeigen einen instabilen Anflug auf die Landebahn 11 in Aktau. Die Maschine stürzte um 06:28 Uhr (UTC) unkontrolliert in der Nähe der Pistenschwelle ab und ging in Flammen auf.

Absturzstelle Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190AR (Foto: AP Authority)

Laut ersten Medienberichten zufolge waren 67 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord der Unglücksmaschine. Über Opfer gibt es bislang noch keine offiziellen Angaben. Ersten Berichten zu Folge konnten sechs Personen lebend geborgen werden.

Update

Nach Angaben des kasachischen Katastrophenschutzministeriums haben 29 Insassen den Absturz überlebt, 25 davon mussten ins Spital überführt werden. Zehn von den eingelieferten Patienten befänden sich in kritischem Zustand, teilte die Behörde weiter mit. Laut offiziellen Angaben kamen bei dem Flugzeugunglück 38 Menschen ums Leben.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen Embraer ERJ-190AR. Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug von Azerbaijan Airlines ist auf die Kennung 4K-AZ65 zugelassen und wurde unter der Baunummer MSN 19000630 im Juli 2013 in Verkehr gesetzt. Das Flugzeug wurde bei dem Unglück komplett zerstört.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.

METAR

UATE 250700Z 03006MPS 9999 SCT056CB 05/M00 Q1025 NOSIG RMK QFE767/1023

UATE 250630Z 04006MPS 9999 BKN036 04/M01 Q1025 NOSIG RMK QFE767/1023

UATE 250600Z 03005MPS 9999 BKN036 04/M01 Q1025 NOSIG RMK QFE767/1023