Geschichte
25.03.2026 RK
Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986
Am 18. März 1986 schrieb der Flughafen Leipzig-Schkeuditz (heute Leipzig/Halle) Geschichte: Erstmals landete eine Concorde der Air France in der DDR – ein Ereignis, das Tausende in seinen Bann zog.
03.08.2023 RK
Buch zur Flugtagkatastrophe in Ramstein
Im August jährt sich das Flugtagunglück von Ramstein mit mindestens 70 Toten und hunderten Verletzten zum 35. Mal. Nun ist das wohl erste und bislang auch einzige umfassende Buch zu diesem Thema erschienen.
18.07.2023 RK
Neuauflage Luftfahrt in den COMECON Staaten
Prof. Dr. Dr. Kneifel hat seine drei führenden Publikationen über die Zivilluftfahrt und das Luftverkehrsrecht in einem umfassenden Gesamtwerk zusammengefasst, dabei ist ein interessantes Buch entstanden.
01.03.2023 RK
Montrose Air Station
Im vergangenen April führte uns ein Besuch nach Montrose in Schottland, dort liessen wir es uns nicht nehmen, das Montrose Air Station Heritage Center zu besuchen.
03.09.2020 PSEN
Rekordflug über den Genfersee
Am 28. August 1910 vor genau 110 Jahren startete der Flugpionier Armand Dufaux zur längsseitigen Überquerung des Genfersees.
12.06.2017 AK
Die Gebrüder Wright – der erste Hüpfer mit einem Motorflugzeug
Orville und Wilbur Wright träumten seit ihrer Jugend vom Fliegen. Schon ihren Schulkameraden verkauften sie Drachen.
12.06.2017 AK
Otto Lilienthal – ein Pionier der Luftfahrt
Träumst du auch manchmal davon, fliegen zu können? Genau dieser Traum hatte Otto Lilienthal auch.
13.08.2015 EK
Flugzeugwerke Dresden Baade 152
Die Flugzeugwerke Dresden Baade 152 war das erste deutsche Düsenverkehrsflugzeug, die Maschine war nicht ausgereift genug, um es zu einer Fluggesellschaft zu schaffen.
01.01.2013 RK
Air Show La Ferté Alais
Martin Mannarella besuchte im Sommer 2012 die Air Show in La Ferté Alais und hat dabei viele tolle Fotos geschossen.
06.03.2011 RK
Traum vom Fliegen
Seit Menschengedenken trägt der Mensch den Traum des Vogelfluges in sich, was vor 110 Jahren seine Anfänge genommen hat, entwickelte sich währen dieser Zeitspanne zu einem Weltumspannenden Verkehrssystem, das uns heute eine fast grenzenlose Mobilität ermöglicht.
13.09.2010 RK
1. Passagierflug über der Schweiz
In der Touristenmetropole Luzern wurde vor 100 Jahren vom 10. bis zum 16. September 1910 eine internationale Flugwoche mit Flugapparaten schwerer als Luft abgehalten, an diesem Anlass gelang der erste Passagierflug über Schweizer Boden.
25.02.2009 JKLA
Schütze im Steigflug
Schauplatz Erster Weltkrieg. Der Autor Cecil Lewis beschreibt seine interessante Fliegerkarriere bei der Royal Air Force in Grossbritannien.