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Concorde in Leipzig Landung
Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986

25.03.2026 RK

Als die Concorde in Leipzig landete – eine Sensation von 1986

Am 18. März 1986 schrieb der Flughafen Leipzig-Schkeuditz (heute Leipzig/Halle) Geschichte: Erstmals landete eine Concorde der Air France in der DDR – ein Ereignis, das Tausende in seinen Bann zog.

Flugtagkatastrophe Von Ramstein
Buch zur Flugtagkatastrophe in Ramstein

03.08.2023 RK

Buch zur Flugtagkatastrophe in Ramstein

Im August jährt sich das Flugtagunglück von Ramstein mit mindestens 70 Toten und hunderten Verletzten zum 35. Mal. Nun ist das wohl erste und bislang auch einzige umfassende Buch zu diesem Thema erschienen.

Fluggesellschaften COMECON Staaten
Neuauflage Luftfahrt in den COMECON Staaten

18.07.2023 RK

Neuauflage Luftfahrt in den COMECON Staaten

Prof. Dr. Dr. Kneifel hat seine drei führenden Publikationen über die Zivilluftfahrt und das Luftverkehrsrecht in einem umfassenden Gesamtwerk zusammengefasst, dabei ist ein interessantes Buch entstanden.

Montrose Air Station Spitfire
Montrose Air Station

01.03.2023 RK

Montrose Air Station

Im vergangenen April führte uns ein Besuch nach Montrose in Schottland, dort liessen wir es uns nicht nehmen, das Montrose Air Station Heritage Center zu besuchen.

Dufaux Nr. 4
Rekordflug über den Genfersee

03.09.2020 PSEN

Rekordflug über den Genfersee

Am 28. August 1910 vor genau 110 Jahren startete der Flugpionier Armand Dufaux zur längsseitigen Überquerung des Genfersees.

Die Gebrüder Wright erster Flug
Die Gebrüder Wright – der erste Hüpfer mit einem Motorflugzeug

12.06.2017 AK

Die Gebrüder Wright – der erste Hüpfer mit einem Motorflugzeug

Orville und Wilbur Wright träumten seit ihrer Jugend vom Fliegen. Schon ihren Schulkameraden verkauften sie Drachen.

Otto Lilienthal
Otto Lilienthal – ein Pionier der Luftfahrt

12.06.2017 AK

Otto Lilienthal – ein Pionier der Luftfahrt

Träumst du auch manchmal davon, fliegen zu können? Genau dieser Traum hatte Otto Lilienthal auch.

Flugzeugwerke Dresden Baade 152
Flugzeugwerke Dresden Baade 152

13.08.2015 EK

Flugzeugwerke Dresden Baade 152

Die Flugzeugwerke Dresden Baade 152 war das erste deutsche Düsenverkehrsflugzeug, die Maschine war nicht ausgereift genug, um es zu einer Fluggesellschaft zu schaffen.

De Havilland Tiger Moth DH 82A (Foto: Martin
Air Show La Ferté Alais

01.01.2013 RK

Air Show La Ferté Alais

Martin Mannarella besuchte im Sommer 2012 die Air Show in La Ferté Alais und hat dabei viele tolle Fotos geschossen.

Airbus A380 Take Off
Traum vom Fliegen

06.03.2011 RK

Traum vom Fliegen

Seit Menschengedenken trägt der Mensch den Traum des Vogelfluges in sich, was vor 110 Jahren seine Anfänge genommen hat, entwickelte sich währen dieser Zeitspanne zu einem Weltumspannenden Verkehrssystem, das uns heute eine fast grenzenlose Mobilität ermöglicht.

pax_flight_switzerland_200
1. Passagierflug über der Schweiz

13.09.2010 RK

1. Passagierflug über der Schweiz

In der Touristenmetropole Luzern wurde vor 100 Jahren vom 10. bis zum 16. September 1910 eine internationale Flugwoche mit Flugapparaten schwerer als Luft abgehalten, an diesem Anlass gelang der erste Passagierflug über Schweizer Boden.

spadxiii_200
Schütze im Steigflug

25.02.2009 JKLA

Schütze im Steigflug

Schauplatz Erster Weltkrieg. Der Autor Cecil Lewis beschreibt seine interessante Fliegerkarriere bei der Royal Air Force in Grossbritannien.

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