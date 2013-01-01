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Air Show La Ferté Alais

01.01.2013 RK
De Havilland Tiger Moth DH 82A (Foto: Martin
De Havilland Tiger Moth DH 82A (Foto: Martin Mannarella)

Martin Mannarella besuchte im Sommer 2012 die Air Show in La Ferté Alais und hat dabei viele tolle Fotos geschossen.

La Ferté Alais liegt rund 40 bis 50km südlich von Paris. Das auf einem Plateau gelegene Flugfeld, bestehend aus einer Graspiste, wird durch „Amicale Jean-Baptiste Salis“ betrieben.

An der Airshow werden unzählige Flugzeuge der Ära des 1. Weltkrieges bis hin zur aktuellen Zeit gezeigt. Das Schwergewicht der Show liegt aber beim 1. Weltkrieg und den Flugzeugen der 20er, 30er und 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Sammlung an topgewartetem flugtüchtigem Material ist beeindruckend und stammt zum Teil auch von privaten Besitzern aus ganz Europa. An der Airshow nimmt auch die französische Luftwaffe und Marine teil. Das Flugfeld wird auch als Museum betrieben, wo die Sammlung am Boden besichtigt werden kann.

Das Gegenstück zu diesem fliegerischen Anlass bildet die berühmte Airshow in Duxford, Grossbritannien. Beide Airshows werden jährlich durchgeführt und sind einen Besuch allemal wert.

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Dassault Rafale (Foto: Martin Mannarella)

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Private Naval Aircraft N3 (Foto: Martin Mannarella)

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Morane Saulnier MS 502 Criquet (Foto: Martin Mannarella)

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Super Etendard (Foto: Martin Mannarella)

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Super Etendard (Foto: Martin Mannarella)

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Patrouille France (Foto: Martin Mannarella)

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Patrouille France (Foto: Martin Mannarella)

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Messerschmitt Bf 108 (Foto: Martin Mannarella)

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De Havilland Tiger Moth DH 82A (Foto: Martin Mannarella)

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Bücker Jungmeister (Foto: Martin Mannarella)

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Bücker Jungmeister (Foto: Martin Mannarella)

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North American T 28A Fennec (Foto: Martin Mannarella)

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Spad XIII (Foto: Martin Mannarella)

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Spad XIII (Foto: Martin Mannarella)

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Ryan PT 20A (Foto: Martin Mannarella)

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Ryan PT 20A (Foto: Martin Mannarella)

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Fieseler Storch (Foto: Martin Mannarella)

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Fokker Dr.1 (Foto: Martin Mannarella)

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Fokker Dr.1 (Foto: Martin Mannarella)

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Curtiss Hawk 75 (Foto: Martin Mannarella)

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Curtiss Hawk 75 (Foto: Martin Mannarella)

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Curtiss Hawk 75 (Foto: Martin Mannarella)

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Royal Aircraft Factory SE5 (Foto: Martin Mannarella)

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Douglas AD 4N Skyraider (Foto: Martin Mannarella)

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Douglas AD 4N Skyraider (Foto: Martin Mannarella)

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Sopwith Triplane (Foto: Martin Mannarella)

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Hawker Sea Fury (Foto: Martin Mannarella)

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Hawker Sea Fury (Foto: Martin Mannarella)

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Morane Saulnier H (Foto: Martin Mannarella)

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Junkers Ju 52 (Foto: Martin Mannarella)

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Junkers Ju 52 (Foto: Martin Mannarella)

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YAK 11 (Foto: Martin Mannarella)

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Boeing PT 17 (Foto: Martin Mannarella)

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North American NA 68 (Foto: Martin Mannarella)

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Harvard Texan AT6 (Foto: Martin Mannarella)

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Nieuport 28c (Foto: Martin Mannarella)

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Douglas DC 3 (Foto: Martin Mannarella)

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Replica Blériot XI2 (Foto: Martin Mannarella)

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P 51D Mustang (Foto: Martin Mannarella)

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Patrouille France (Foto: Martin Mannarella)

Danke an Martin Mannarella für die tolle Foto Reportage!

Homepage von Martin Mannarella: Aviapics.ch

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