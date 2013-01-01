Air Show La Ferté Alais

Martin Mannarella besuchte im Sommer 2012 die Air Show in La Ferté Alais und hat dabei viele tolle Fotos geschossen.
La Ferté Alais liegt rund 40 bis 50km südlich von Paris. Das auf einem Plateau gelegene Flugfeld, bestehend aus einer Graspiste, wird durch „Amicale Jean-Baptiste Salis“ betrieben.
An der Airshow werden unzählige Flugzeuge der Ära des 1. Weltkrieges bis hin zur aktuellen Zeit gezeigt. Das Schwergewicht der Show liegt aber beim 1. Weltkrieg und den Flugzeugen der 20er, 30er und 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Die Sammlung an topgewartetem flugtüchtigem Material ist beeindruckend und stammt zum Teil auch von privaten Besitzern aus ganz Europa. An der Airshow nimmt auch die französische Luftwaffe und Marine teil. Das Flugfeld wird auch als Museum betrieben, wo die Sammlung am Boden besichtigt werden kann.
Das Gegenstück zu diesem fliegerischen Anlass bildet die berühmte Airshow in Duxford, Grossbritannien. Beide Airshows werden jährlich durchgeführt und sind einen Besuch allemal wert.
Danke an Martin Mannarella für die tolle Foto Reportage!