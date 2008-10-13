Flightsim
15.12.2012 RK
Airport Grenchen X
Mit dem neuen Add-On "Airport Grenchen X" sind nun alle der fünf Schweizer Nationalflughäfen im Flugsimulator X verfügbar. Der nördlich von Bern gelegene Flugplatz wurde durch Jeff Stähli (Airport Emmen X) wieder komplett in 3D und mit vielen Details am und um den Flugplatz erstellt.
03.09.2012 RK
Schweizer Gletscherpilot X
Wollten Sie schon immer einmal auf einem Schweizer Gletscher landen? Schweizer Gletscher Pilot macht es möglich.
27.07.2012 RK
Flylogic Kleinflugplätze FSX Teil 4
Die Schweizer FSX-Szenerie ist um fünf Kleinflugplätze reicher - dieses Mal jenseits des "Röstigrabens": Die Plätze Neuchatel, Gruyère, Bex, Ecuvillens und Bellechasse gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Flugplätzen der Westschweiz.
27.07.2012 RK
Flylogic Lugano X
Mit Lugano X von Flylogic ist nun auch der südlichste Regionalflugplatz der Schweiz für den FSX angekommen.
01.02.2012 RK
Airport mit Seeanstoss
Dieser geschichtsträchtige Flugplatz mit der genauen Bezeichnung St. Gallen - Altenrhein fand in Flusi-Kreisen bisher wenig Beachtung. Mit dem neuesten Add-On von FlyLogic dürfte sich dies rasch ändern.
08.10.2011 RK
Mega Airport Zürich 2012
Zu den "Mega Airports" von Aerosoft gehört nun auch der Schweizer Nationalflughafen Zürich Kloten. Die Szenerie beschert dem PC-Piloten eine bisher nicht gekannte Detailtreue.
30.05.2009 JKLA
Cessna Carrenado 152 Review
Wir haben die Cessna 152 von Carrenado im FS X getestet. Lesen Sie im folgenden Bericht, was dabei zu beachten gibt.
08.01.2009 RK
Mooney 201 M20J für FSX
Unser FSIM Autor Fabian Egli hat in der Mooney M20J Platz genommen und sie ausführlich getestet.
17.12.2008 RK
Alphasim Flight1 Hawker Hunter
Der Hawker Hunter, welcher von der Britischen Firma Hawker Siddeley gebaut wurde, stand noch bis 1994 bei der Schweizer Luftwaffe als Abfangjäger im Einsatz. Nun wurde eines der schönsten historischen Flugzeuge auch für den FSX und den FS9 umgesetzt.
15.12.2008 RK
Flug mit der DA-20 Katana
Unser FSIM Autor Frank Schlauri testete die Diamond DA-20 Katana von Aerosoft und Digital Aviation für den FS X und den FS 9. Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen das ganze FliegerWeb Team!
05.12.2008 RRIC
Review Boeing 737 Simulator
Fabian Egli und Roger Richard haben für FliegerWeb den Boeing 737 Simulator getestet. Lesen Sie im Folgenden einen spannenden Bericht über ein einmaliges Flugsimulator-Erlebnis.
13.10.2008 JKLA
Switzerland Professional X
Unser FSIM Autor Fabian Egli hat für uns Switzerland Professional X getestet und einen interessanten Bericht geschrieben.