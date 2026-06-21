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General Aviation

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Cessna Citation C J4 Gen3 Pict1.jpg
Cessna Citation Gen3 Modelle stehen kurz vor der Zulassung

29.07.2026 RK

Cessna Citation Gen3 Modelle stehen kurz vor der Zulassung

Textron Aviation hat kürzlich bekanntgegeben, dass die jüngsten Iterationen der Cessna Citation M2, CJ3 und CJ4 Gen3 kurz vor der US-amerikanischen FAA-Zulassung stehen.

Cessna 172 Skyhawk Pict1.jpg
Ägyptische Flugschule bestellt Cessna 172

28.07.2026 PS

Ägyptische Flugschule bestellt Cessna 172

Egyptian Aviation Academy hat während der Farnborough International Airshow bei Textron Aviation zehn Cessna 172 Skyhawk bestellt, die Flugzeuge werden die bestehende Flotte weiter ausbauen.

Elektra Trainer Ber.jpg
Elektropremiere am Flughafen Berlin Brandenburg

24.07.2026 PS

Elektropremiere am Flughafen Berlin Brandenburg

Am Dienstag, den 21. Juli, landet erstmals während des regulären Flughafenbetriebs ein vollelektrisches Flugzeug am Flughafen Berlin Brandenburg.

Rega Fünf-Blatt-Rotor Helikopter
Rega-Einsatz in der Stadt Basel

20.07.2026 PS

Rega-Einsatz in der Stadt Basel

Die Rega musste am Sonntag einen Rettungseinsatz mitten in der Stadt Basel fliegen, ein Mann musste mit der Winde beim Warteckturm gerettet werden.

H145 Simulator Lh Aviation Training.jpg
Neuer Simulator für die H145

17.07.2026 PS

Neuer Simulator für die H145

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Airbus H145 D3 Flight Training Device (FTD) Level 3 erweitert die DRF Akademie ihre Ausbildungskapazitäten bei Lufthansa Aviation Training in Frankfurt.

Phenom300 Ev Pict1.jpg
Embraer präsentiert Phenom 300EV

16.07.2026 RK

Embraer präsentiert Phenom 300EV

Embraer hat am 14. Juli 2026 die neuste Weiterentwicklung des Phenom 300 vorgestellt, der moderne Business Jet glänzt mit vielen nützlichen Verbesserungen.

Cirrus Tra C10 Trainingsflugzeug.jpg
Cirrus stellt TRAC10 Trainer vor

07.07.2026 PS

Cirrus stellt TRAC10 Trainer vor

Cirrus hat kürzlich das TRAC10 Schulflugzeug vorgestellt. Das neue Trainingsflugzeug soll besonders für Flugschulen geeignet sein, die zukünftige Berufspiloten ausbilden.

Embraer Praetor 500 E 1.jpg
Embraer Praetor 500E ist zugelassen

03.07.2026 RK

Embraer Praetor 500E ist zugelassen

Embraer gab am 30. Juni 2026 bekannt, dass der verbesserte Praetor 500E Geschäftsreisejet von drei Luftfahrtbehörden gleichzeitig zugelassen wurde.

B100 C Kaelin Aero Erstflug.jpg
B-100C Trainer abgehoben

29.06.2026 RK

B-100C Trainer abgehoben

Der B-100C Trainer absolvierte am 26. Juni 2026 den erfolgreichen Erstflug. Kaelin Aero erreicht damit einen wichtigen Meilenstein im Flugerprobungsprogramm der B-100C.

Neuster Airbus H145 Helikopter der Rega
Hitze-Wochenende: Über 100 Rega-Einsätze in zwei Tagen

29.06.2026 PS

Hitze-Wochenende: Über 100 Rega-Einsätze in zwei Tagen

Das sonnige und heisse Wetter am vergangenen Wochenende zog viele Menschen ins Freie – und führte zu entsprechend zahlreichen Einsätzen der Rega.

Polizei Hubschrauber H145 Dresden.jpg
Neue Polizeihubschrauber am Flughafen Dresden

29.06.2026 PS

Neue Polizeihubschrauber am Flughafen Dresden

Die am Flughafen Dresden stationierte Polizeihubschrauberstaffel des Freistaates Sachsen startet mit einer neuen H145 Flotte in die Zukunft

Dassault Falcon 10 X First Flight 1.jpg
Falcon 10X abgehoben

21.06.2026 RK

Falcon 10X abgehoben

Am 19. Juni 2026 hat der Dassault Falcon 10X Business Jat ab dem Flughafen Bordeaux-Mérignac erfolgreich ihren zweieinhalbstündigen Erstflug absolviert.

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