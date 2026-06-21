General Aviation
29.07.2026 RK
Cessna Citation Gen3 Modelle stehen kurz vor der Zulassung
Textron Aviation hat kürzlich bekanntgegeben, dass die jüngsten Iterationen der Cessna Citation M2, CJ3 und CJ4 Gen3 kurz vor der US-amerikanischen FAA-Zulassung stehen.
28.07.2026 PS
Ägyptische Flugschule bestellt Cessna 172
Egyptian Aviation Academy hat während der Farnborough International Airshow bei Textron Aviation zehn Cessna 172 Skyhawk bestellt, die Flugzeuge werden die bestehende Flotte weiter ausbauen.
24.07.2026 PS
Elektropremiere am Flughafen Berlin Brandenburg
Am Dienstag, den 21. Juli, landet erstmals während des regulären Flughafenbetriebs ein vollelektrisches Flugzeug am Flughafen Berlin Brandenburg.
20.07.2026 PS
Rega-Einsatz in der Stadt Basel
Die Rega musste am Sonntag einen Rettungseinsatz mitten in der Stadt Basel fliegen, ein Mann musste mit der Winde beim Warteckturm gerettet werden.
17.07.2026 PS
Neuer Simulator für die H145
Mit der Inbetriebnahme eines neuen Airbus H145 D3 Flight Training Device (FTD) Level 3 erweitert die DRF Akademie ihre Ausbildungskapazitäten bei Lufthansa Aviation Training in Frankfurt.
16.07.2026 RK
Embraer präsentiert Phenom 300EV
Embraer hat am 14. Juli 2026 die neuste Weiterentwicklung des Phenom 300 vorgestellt, der moderne Business Jet glänzt mit vielen nützlichen Verbesserungen.
07.07.2026 PS
Cirrus stellt TRAC10 Trainer vor
Cirrus hat kürzlich das TRAC10 Schulflugzeug vorgestellt. Das neue Trainingsflugzeug soll besonders für Flugschulen geeignet sein, die zukünftige Berufspiloten ausbilden.
03.07.2026 RK
Embraer Praetor 500E ist zugelassen
Embraer gab am 30. Juni 2026 bekannt, dass der verbesserte Praetor 500E Geschäftsreisejet von drei Luftfahrtbehörden gleichzeitig zugelassen wurde.
29.06.2026 RK
B-100C Trainer abgehoben
Der B-100C Trainer absolvierte am 26. Juni 2026 den erfolgreichen Erstflug. Kaelin Aero erreicht damit einen wichtigen Meilenstein im Flugerprobungsprogramm der B-100C.
29.06.2026 PS
Hitze-Wochenende: Über 100 Rega-Einsätze in zwei Tagen
Das sonnige und heisse Wetter am vergangenen Wochenende zog viele Menschen ins Freie – und führte zu entsprechend zahlreichen Einsätzen der Rega.
29.06.2026 PS
Neue Polizeihubschrauber am Flughafen Dresden
Die am Flughafen Dresden stationierte Polizeihubschrauberstaffel des Freistaates Sachsen startet mit einer neuen H145 Flotte in die Zukunft
21.06.2026 RK
Falcon 10X abgehoben
Am 19. Juni 2026 hat der Dassault Falcon 10X Business Jat ab dem Flughafen Bordeaux-Mérignac erfolgreich ihren zweieinhalbstündigen Erstflug absolviert.