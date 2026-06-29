B-100C Trainer abgehoben

B-100C Kaelin Aero auf Erstflug am 26. Juni 2026 (Foto: Kaelin Aero / Markus BÜRKER)

Der B-100C Trainer absolvierte am 26. Juni 2026 den erfolgreichen Erstflug. Kaelin Aero erreicht damit einen wichtigen Meilenstein im Flugerprobungsprogramm der B-100C.

Kaelin Aero hat den Erstflug der B-100C erfolgreich absolviert. Der erste Flug fand auf dem Flugplatz Donaueschingen-Villingen (EDTD) statt und dauerte rund 30 Minuten.

Nach ihrer Weltpremiere auf der AERO Friedrichshafen 2026 ist die B-100C nun in die nächste Phase ihres Entwicklungsprogramms eingetreten: die Flugerprobung. Der erfolgreiche Erstflug markiert einen wichtigen Schritt für Kaelin Aero und bestätigt den Fortschritt aus Entwicklung, Engineering, Fertigung, Bodenerprobung und Vorbereitung.

Die B-100C ist ein trainerinspiriertes Flugzeug neuer Generation, entwickelt für Piloten, die mehr erwarten. Sie vereint direkte Flugeigenschaften mit außergewöhnlichem Komfort, hoher Alltagstauglichkeit und echter Ganzmetallstruktur. Die B-100C richtet sich an Piloten und Betreiber, die mehr suchen als ein klassisches Freizeitflugzeug: ein eigenständiges Flugzeugkonzept mit Trainer-DNA, hoher Reisetauglichkeit und Potenzial für künftige professionelle Einsatzprofile.

„Der erfolgreiche Erstflug der B-100C ist ein besonderer Moment für unser gesamtes Team“, sagt Sandra Kälin, CEO von Kaelin Aero. „Das Flugzeug hat seinen ersten Flug sehr sauber absolviert und uns sehr ermutigende erste Eindrücke geliefert. Das stimmt uns optimistisch, dass wir weiterhin auf Kurs sind, die Zulassung nach LTF-UL bis Ende des Jahres zu erreichen.“

Der Erstflug wurde bewusst als kontrollierter erster Testflug durchgeführt. Im Mittelpunkt standen ein sicheres und diszipliniertes Flugprofil, erste Eindrücke zum Flugverhalten sowie die Bestätigung der Vorbereitung des Flugzeugs für die Flugerprobungsphase. Nach der Landung erfolgten die erste technische Nachkontrolle und Auswertung.

„Ein Erstflug ist nie nur ein einzelner Moment“, so Kälin weiter. „Er ist das Ergebnis monatelanger Entwicklungsarbeit, handwerklicher Präzision, Durchhaltevermögen und Teamarbeit. Mein Dank gilt unserem Testpiloten, unserem Entwicklungs- und Fertigungsteam sowie allen Partnern und Unterstützern, die dazu beigetragen haben, die B-100C zu diesem wichtigen Meilenstein zu bringen.“

Mit dem erfolgreichen Erstflug setzt Kaelin Aero nun das Flugerprobungsprogramm der B100C fort. Die Zulassung nach LTF-UL ist bis Ende 2026 vorgesehen, die ersten Kundenauslieferungen sind ab der AERO 2027 geplant.

Über die B-100C

Die B-100C ist ein zweisitziges Tandemflugzeug mit Trainer-DNA, hoher Praxistauglichkeit und echter Ganzmetallstruktur. Sie wurde entwickelt, um präzises Ansprechverhalten, starke Alltagstauglichkeit, unverwechselbare Präsenz und ein hohes Maß an Komfort in ihrer Klasse zu verbinden. Kaelin Aero positioniert die B-100C als den First Step to Mission-Ready Pilots.