Cirrus stellt TRAC10 Trainer vor

Cirrus TRAC10 Schulflugzeug (Foto: Cirrus)

Cirrus hat kürzlich das TRAC10 Schulflugzeug vorgestellt. Das neue Trainingsflugzeug soll besonders für Flugschulen geeignet sein, die zukünftige Berufspiloten ausbilden.

Das Flugzeug erweitert die TRAC-Trainingsflugzeugreihe des Unternehmens und wird am Hauptsitz in Duluth, Minnesota, gefertigt. Cirrus hat bekanntgegeben, dass bereits Bestellungen für über 100 TRAC10 von 13 Flugschulen eingegangen seien. Die Auslieferungen in den Staaten sollen im Jahr 2027 beginnen, internationale Auslieferungen folgen im Jahr 2028. Der Einstiegspreis liegt bei 499.900 US-Dollar.

Die TRAC10 wird von einem 160 PS starken, turbogeladenen Rotax 916 iSc FADEC-Motor angetrieben. Laut Cirrus verbraucht das Flugzeug im Reiseflug bei 65 % Leistung nur 5,9 Gallonen pro Stunde und kann mit 100LL Avgas, bleifreiem Benzin (91/94 Oktan) und ausgewählten Benzinmischungen betrieben werden.

Das Flugzeug verfügt über eine Dreisitzerkabine, ein Garmin-Cockpit und das Cirrus Airframe Parachute System (CAPS). Der hintere Sitz ist für einen Beobachter vorgesehen und kann mit einem konfigurierbaren Display für Trainingszwecke ausgestattet werden. Zur Kabine gehören außerdem verstellbare Sitze und Ruderpedale, USB-C-Anschlüsse, Stauraum und optional eine Klimaanlage.

Die TRAC10 ist mit elektronischer Stabilitätskontrolle (ESP), dem Blue Level Button, Stick Shakers und einem Cuffed-Wing-Design ausgestattet. Cirrus IQ ist für Flottendaten, Flugzeugstatusüberwachung, Wartungsdokumentation und Datenbankaktualisierungen enthalten.