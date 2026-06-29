Neue Polizeihubschrauber am Flughafen Dresden

Polizeihubschrauber H145 Dresden (Foto: Flughafen Dresden)

Die am Flughafen Dresden stationierte Polizeihubschrauberstaffel des Freistaates Sachsen startet mit einer neuen H145 Flotte in die Zukunft

Mit der Indienststellung ist ein wichtiger Meilenstein beim Wechsel von den bisherigen Hubschraubern des Typs EC135 auf die moderne H145-Flotte erreicht. Die neuen Maschinen verfügen über eine höhere Leistungsfähigkeit, größere Transportkapazitäten und längere Einsatzzeiten. Ab Juli 2026 wird der reguläre Flugbetrieb der Polizeihubschrauberstaffel vollständig mit den neuen Luftfahrzeugen durchgeführt.

Der erste Hubschrauber wurde bereits Ende 2024 übernommen und zunächst für die Ausbildung sowie Qualifizierung des fliegerischen und technischen Personals genutzt. Nach der Ausrüstung mit modernster Polizeitechnik folgten 2026 die beiden weiteren Maschinen.

Die H145 bietet der Polizei Sachsen zahlreiche neue Möglichkeiten. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine hochsensible Wärmebildkamera, ein hochauflösendes Videosystem sowie ein leistungsstarker Suchscheinwerfer für Aufklärungs- und Beobachtungseinsätze. Zudem können künftig bis zu acht zusätzliche Personen transportiert werden. Perspektivisch sind weitere Einsatzmöglichkeiten wie der Transport von Löschwasser für die Brandbekämpfung, das Absetzen von Spezialkräften per Fast Roping sowie Rettungseinsätze mit einer geplanten Rettungswinde vorgesehen.

Die Polizeihubschrauberstaffel ist organisatorisch Teil des Präsidiums der Bereitschaftspolizei und seit vielen Jahren am Flughafen Dresden beheimatet. Aktuell sind dort rund 40 Beschäftigte tätig. Im Jahr 2025 absolvierte die Staffel insgesamt 298 Einsätze im gesamten Freistaat Sachsen. Dank ihrer zentralen Stationierung am Flughafen Dresden können die Hubschrauber innerhalb von rund 45 Minuten jeden Ort in Sachsen erreichen.

Mit der neuen Flotte verfügt die am Flughafen Dresden stationierte Einheit nun über modernste Technik für ihre vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Polizeiarbeit, Gefahrenabwehr und Unterstützung von Rettungs- und Feuerwehreinsätzen.