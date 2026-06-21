Falcon 10X abgehoben

Dassault Falcon 10X Jungfernflug (Foto: Dassault)

Am 19. Juni 2026 hat der Dassault Falcon 10X Business Jat ab dem Flughafen Bordeaux-Mérignac erfolgreich ihren zweieinhalbstündigen Erstflug absolviert.

Der Dassault Falcon 10X Geschäftsreisejet ist nicht nur die grösste Falcon, sie gilt auch als das grösste speziell als Businessjet gebaute Flugzeug. Die Falcon 10X gehört mit einer Reichweite von 7.500 nautischen Meilen (13’890 Kilometer) zu den Ultralangstreckenjets und wird mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 0.925 nahe an der Schallmauer fliegen können.

Die Kabine der 10X ist 2,77 Meter breit, 2,03 Meter hoch und hat nicht weniger als 38 Fenster. Im Cockpit integriert Dassault das Nexus Flight Deck und die dritte Generation des digitalen Dassault Flight-Control Systems. Nach einem intensiven Flugtestprogramm möchte Dassault schon Ende 2027 erste Falcon 10X ausliefern können.