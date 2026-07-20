Rega-Einsatz in der Stadt Basel

Rega Fünf-Blatt-Rotor Helikopter (Foto: Rega)

Die Rega musste am Sonntag einen Rettungseinsatz mitten in der Stadt Basel fliegen, ein Mann musste mit der Winde beim Warteckturm gerettet werden.

Ein Mann erlitt gestern Nachmittag im Warteckturm ein akutes, medizinisches Problem und benötigte schnelle Hilfe. Nach der Erstversorgung durch die Sanität wurde er von der Rega-Crew mit der Rettungswinde vom Balkon des Warteckturms ausgeflogen und in das nächste geeignete Spital gebracht.

Rega Einsatz in Basel (Foto: Rega)

Gestern Nachmittag alarmierte die Sanitätsnotrufzentrale 144 beider Basel die nationale Luftrettungszentrale der Rega: Ein Mann musste aufgrund einer schweren akuten Erkrankung schnellstmöglich vom Warteckturm in ein Spital geflogen werden. Weil eine Rettung mit der Drehleiter sowie dem Hubretter aufgrund der Höhe des Gebäudes sowie der Dringlichkeit des medizinischen Problems nicht möglich war, forderten die Rettungskräfte einen Rega-Helikopter an. Nach der Erstversorgung des Patienten durch die Sanität trugen die Rettungskräfte den Mann auf den Balkon des Turms. Von dort konnte die Rega-Crew den Patienten an der Rettungswinde ausfliegen und ins nächste, geeignete Spital transportieren. Alle Rega-Rettungshelikopter sind mit einer Rettungswinde ausgerüstet. Diese kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Helikopter nicht beim Patienten landen kann. Das moderne High-Tech-Gerät mit fein dosierbarer Seillänge bis zu 90 Metern ist ausgelegt für zwei Personen und erfordert regelmässiges Training.

Im Einsatz standen zudem die Berufsfeuerwehr und die Sanität der Rettung Basel-Stadt sowie die Kantonspolizei Basel-Stadt. Zur Unterstützung wurde die Werksfeuerwehr Roche beigezogen.