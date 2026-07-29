Cessna Citation Gen3 Modelle stehen kurz vor der Zulassung

Cessna Citation CJ4 Gen3 (Foto: Textron Aviation)

Textron Aviation hat kürzlich bekanntgegeben, dass die jüngsten Iterationen der Cessna Citation M2, CJ3 und CJ4 Gen3 kurz vor der US-amerikanischen FAA-Zulassung stehen.

Die Cessna Citation CJ4 Gen3 und Citation M2 Gen3 befinden sich momentan in der Flugerprobung und kommen im Flugtestprogramm gut voran. Die neusten Gen3 Versionen der Citation Kleinjets sind mit der revolutionären Garmin G3000 PRIME Avionik ausgestattet und werden über ein Notfalllandesystem ausgerüstet sein. Das Garmin Emergency Autoland System kann vollautomatisierte Landungen ausführen, falls der Pilot des Flugzeugs nicht mehr in der Lage dazu ist.

Cessna Citation M2 Gen3 (Foto: Textron Aviation)

Das Citation CJ4 Gen3 Programm hat mit zwei Flugzeugen inzwischen über 880 Flugteststunden absolviert. Zu den kürzlich abgeschlossenen Flugtests gehören Tests im Bereich der Human Factors, wobei in diesem Bewertungsfeld die automatischen Notlandungen einen hohen Stellenwert einnahmen. Im Flugtestprogramm stand die Leistungsbewertung mit den Winglets und das Verhalten bei Strömungsabrissen oben an. Zudem wurden die Leistungswerte für die Starts und Landungen erflogen. Die Musterberechtigung wird noch in diesem Jahr erwartet.

Cessna Citation CJ3 Gen3 (Foto: Textron Aviation)

Die Citation CJ3 Gen3 soll in Kürze das Flugtestprogramm aufnehmen, die Zulassung und die ersten Auslieferungen sind für das Jahr 2027 geplant. Die kleinste Variante Cessna Citation M2 Gen3 hat den Jungfernflug bereits absolviert und inzwischen 20 Flugstunden in der Luft verbracht. Die M2 Gen3 soll ebenfalls ab dem Jahr 2027 am Markt verfügbar sein.