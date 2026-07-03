Embraer Praetor 500E ist zugelassen

Embraer Praetor 500E (Foto: Embraer)

Embraer gab am 30. Juni 2026 bekannt, dass der verbesserte Praetor 500E Geschäftsreisejet von drei Luftfahrtbehörden gleichzeitig zugelassen wurde.

Die dreifache Zertifizierung wurde von der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde (ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil), der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) erteilt.

Die Praetor 500E, die im Februar 2026 zusammen mit der Praetor 600E als erste Weiterentwicklung der beiden Prateor Businessjets vorgestellt wurde, ist nun für den Flugbetrieb in drei wichtigen Märkten zugelassen. Dieser Meilenstein folgt auf die dreifache Zertifizierung der Praetor 600E im April 2026 und markiert einen wichtigen Schritt für die nächste Generation der beiden mittelgroßen Businessjets.

Mit einer Reichweite von 3.340 Seemeilen (6.186 km) und einer Kapazität von vier Passagieren inklusive NBAA-IFR-Reserven ermöglicht die Praetor 500E Nonstop-Flüge in ganz Nordamerika, darunter Strecken wie Miami–Seattle und Los Angeles–New York. Ergänzend zu dieser Leistungsfähigkeit bietet das Flugzeug eine erhöhte Nutzlastkapazität und eine komplett neu gestaltete Kabine mit modernen, von Embraer entwickelten Sitzen, einem fortschrittlichen Kabinenmanagementsystem (CMS) und weiteren Innovationen, die Komfort, Produktivität und Konnektivität in Businessjets verbessern.

Der schnellste und am weitesten fliegende Mittelklassejet verfügt zudem über Embraers umfassende Avionik-Suite – darunter die exklusive Fly-by-Wire-Technologie mit aktiver Turbulenzreduzierung, das Embraer Enhanced Vision System (E2VS) und das Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS). Diese Systeme reduzieren die Arbeitsbelastung des Piloten, verbessern das Situationsbewusstsein und sorgen für ruhigere Flüge bei gleichzeitig erweiterter operativer Flexibilität und einem größeren Streckennetz.