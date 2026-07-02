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Kolumbien bestellt 2 Embraer KC-390

05.08.2026 RK

Kolumbien bestellt 2 Embraer KC-390

Kolumbien hat sich als dreizehnter Kunde für den Embraer KC-390 Millenium Transporter entschieden, die Maschinen sollen die bestehenden Transportkapazitäten ergänzen oder ersetzen.

Airbus N H90 Pict1.jpg
Airbus liefert ersten NH90 Standard 2 Hubschrauber an Frankreich

03.08.2026 PS

Airbus liefert ersten NH90 Standard 2 Hubschrauber an Frankreich

Airbus Helicopters hat den ersten taktischen Transporthubschrauber NH90 Standard 2 an die französische Generaldirektion für Rüstung (DGA) ausgeliefert.

M-346 T-100 Master
Indonesien bestellt M-346F Master

30.07.2026 RK

Indonesien bestellt M-346F Master

Leonardo kann sich über einen weiteren M-346 Master Kunden freuen, Indonesien hat bei dem italienischen Flugzeugbauer zwölf M-346F Master bestellt.

Schweizer Luftwaffe Super Puma
Schweizer Super Puma als Feuerlöscher in Korsika

28.07.2026 PS

Schweizer Super Puma als Feuerlöscher in Korsika

In Frankreich wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren, auch die Schweiz wird sich nun mit zwei Super Puma Hubschraubern bei der Waldbrandbekämpfung beteiligen.

A400 M Firefighter 2.jpg
A400M als Löschflugzeug in Frankreich

27.07.2026 RK

A400M als Löschflugzeug in Frankreich

Der Airbus A400M Atlas Militärtransporter hat mit seinem ersten Waldbrandbekämpfungseinsatz in Frankreich einen neuen Meilenstein in seiner Einsatzgeschichte erreicht.

Gripen E mit METEOR Lenkwaffe
Mehr Gripen aus Brasilien

23.07.2026 RK

Mehr Gripen aus Brasilien

Saab und Embraer haben eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Endfertigung von weiteren zwanzig Saab Gripen bei Embraer in Brasilien vorsieht.

Eurofighter Quadriga First Flight.jpg
Quadriga Eurofighter abgehoben

20.07.2026 RK

Quadriga Eurofighter abgehoben

Am 14. Juli 2026 absolvierte der Quadriga Eurofighter seinen erfolgreichen Jungfernflug, am Steuer sass Testpilot Stefan Auer.

Embraer C390 Czech Af.jpg
Erste C-390 Millenium für Tschechien

17.07.2026 PS

Erste C-390 Millenium für Tschechien

Embraer hat den ersten Militärtransporter vom Typ C-390 Millennium an die tschechische Luftwaffe ausgeliefert und das 20 Monate nach Vertragsunterzeichnung.

F16 Ukraine 1
Ukrainische F-16 schiesst russische Su-35 ab

09.07.2026 RK

Ukrainische F-16 schiesst russische Su-35 ab

Am 8. Juli 2026 ist einer F-16 der ukrainischen Luftstreitkräfte eine russische Sukhoi Su-35 zum Opfer gefallen, der russische Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Saab Global Eye Awacs .jpg
NATO will AWACS-Flotte mit Saab GlobalEye ablösen

07.07.2026 RK

NATO will AWACS-Flotte mit Saab GlobalEye ablösen

Am NATO-Gipfeltreffen im türkischen Ankara hat der Generalsekretär Mark Rutte bestätigt, dass die NATO ihre E-3 Frühwarn- und Kontrollflugzeuge mit dem System GlobalEye von Saab ersetzen will.

Saab Gripen E Pict1
16 Saab Gripen E für die Ukraine

03.07.2026 RK

16 Saab Gripen E für die Ukraine

Saab hat mit der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) einen Vertrag über die Lieferung von 16 Gripen E Kampfflugzeugen an die Ukraine unterzeichnet.

Pilatus PC-24
High-Speed Internet im PC-24

02.07.2026 PS

High-Speed Internet im PC-24

Pilatus führt Gogo Galileo als Option für den PC-24 Businessjet ein, die High-Speed Internetlösung kann werksseitig integriert sowie auch nachgerüstet werden.

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