Airpower
05.08.2026 RK
Kolumbien bestellt 2 Embraer KC-390
Kolumbien hat sich als dreizehnter Kunde für den Embraer KC-390 Millenium Transporter entschieden, die Maschinen sollen die bestehenden Transportkapazitäten ergänzen oder ersetzen.
03.08.2026 PS
Airbus liefert ersten NH90 Standard 2 Hubschrauber an Frankreich
Airbus Helicopters hat den ersten taktischen Transporthubschrauber NH90 Standard 2 an die französische Generaldirektion für Rüstung (DGA) ausgeliefert.
30.07.2026 RK
Indonesien bestellt M-346F Master
Leonardo kann sich über einen weiteren M-346 Master Kunden freuen, Indonesien hat bei dem italienischen Flugzeugbauer zwölf M-346F Master bestellt.
28.07.2026 PS
Schweizer Super Puma als Feuerlöscher in Korsika
In Frankreich wüten die schlimmsten Waldbrände seit Jahren, auch die Schweiz wird sich nun mit zwei Super Puma Hubschraubern bei der Waldbrandbekämpfung beteiligen.
27.07.2026 RK
A400M als Löschflugzeug in Frankreich
Der Airbus A400M Atlas Militärtransporter hat mit seinem ersten Waldbrandbekämpfungseinsatz in Frankreich einen neuen Meilenstein in seiner Einsatzgeschichte erreicht.
23.07.2026 RK
Mehr Gripen aus Brasilien
Saab und Embraer haben eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Endfertigung von weiteren zwanzig Saab Gripen bei Embraer in Brasilien vorsieht.
20.07.2026 RK
Quadriga Eurofighter abgehoben
Am 14. Juli 2026 absolvierte der Quadriga Eurofighter seinen erfolgreichen Jungfernflug, am Steuer sass Testpilot Stefan Auer.
17.07.2026 PS
Erste C-390 Millenium für Tschechien
Embraer hat den ersten Militärtransporter vom Typ C-390 Millennium an die tschechische Luftwaffe ausgeliefert und das 20 Monate nach Vertragsunterzeichnung.
09.07.2026 RK
Ukrainische F-16 schiesst russische Su-35 ab
Am 8. Juli 2026 ist einer F-16 der ukrainischen Luftstreitkräfte eine russische Sukhoi Su-35 zum Opfer gefallen, der russische Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.
07.07.2026 RK
NATO will AWACS-Flotte mit Saab GlobalEye ablösen
Am NATO-Gipfeltreffen im türkischen Ankara hat der Generalsekretär Mark Rutte bestätigt, dass die NATO ihre E-3 Frühwarn- und Kontrollflugzeuge mit dem System GlobalEye von Saab ersetzen will.
03.07.2026 RK
16 Saab Gripen E für die Ukraine
Saab hat mit der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) einen Vertrag über die Lieferung von 16 Gripen E Kampfflugzeugen an die Ukraine unterzeichnet.
02.07.2026 PS
High-Speed Internet im PC-24
Pilatus führt Gogo Galileo als Option für den PC-24 Businessjet ein, die High-Speed Internetlösung kann werksseitig integriert sowie auch nachgerüstet werden.