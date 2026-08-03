Airbus liefert ersten NH90 Standard 2 Hubschrauber an Frankreich

Airbus NH90 (Foto: Airbus)

Airbus Helicopters hat den ersten taktischen Transporthubschrauber NH90 Standard 2 an die französische Generaldirektion für Rüstung (DGA) ausgeliefert.

Mit dieser Erstübergabe hat Airbus einen wichtigen Meilenstein in der Modernisierung der französischen Spezialeinsatzkräfte erreicht. Die neue Variante des NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) wurde speziell für Spezialeinsätze entwickelt. Frankreich hat 18 Hubschrauber des Typs NH90 Standard 2 bestellt. Die Hubschrauber aus dieser Bestellung sollen bis Mitte 2029 an Frankreich ausgeliefert werden. Die Flotte wird von der Spezialeinsatzstaffel der französischen Heeresflieger in Pau betrieben.

Der Hubschrauber besticht durch verbesserte Fähigkeiten für anspruchsvolle Operationen

Der NH90 Standard 2 bietet mehrere bedeutende Verbesserungen zur Steigerung der Missionseffektivität und des Lagebewusstseins für die Besatzung, darunter: