Airbus liefert ersten NH90 Standard 2 Hubschrauber an Frankreich
Airbus Helicopters hat den ersten taktischen Transporthubschrauber NH90 Standard 2 an die französische Generaldirektion für Rüstung (DGA) ausgeliefert.
Mit dieser Erstübergabe hat Airbus einen wichtigen Meilenstein in der Modernisierung der französischen Spezialeinsatzkräfte erreicht. Die neue Variante des NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter) wurde speziell für Spezialeinsätze entwickelt. Frankreich hat 18 Hubschrauber des Typs NH90 Standard 2 bestellt. Die Hubschrauber aus dieser Bestellung sollen bis Mitte 2029 an Frankreich ausgeliefert werden. Die Flotte wird von der Spezialeinsatzstaffel der französischen Heeresflieger in Pau betrieben.
Der Hubschrauber besticht durch verbesserte Fähigkeiten für anspruchsvolle Operationen
Der NH90 Standard 2 bietet mehrere bedeutende Verbesserungen zur Steigerung der Missionseffektivität und des Lagebewusstseins für die Besatzung, darunter:
- Das elektrooptische Überwachungssystem Safran Euroflir 410D;
- Ein neuer digitaler Kartengenerator;
- Die Möglichkeit einen Platz für ein drittes Besatzungsmitglied einzubauen;
- Vergrößerte hintere Schiebefenster ermöglichen den Einsatz von Selbstverteidigungs-Maschinengewehren;
- Vorbereitungen für das zukünftige Direct Aperture System (DAS), das sich derzeit in Entwicklung befindet und die Sicht bei eingeschränkten Bedingungen wie Staub, Schnee und Nebel sowohl bei Tag als auch bei Nacht verbessern wird;
- Kompatibilität mit dem volldigitalen Thales TopOwl-Helm, der Bilder des elektrooptischen Systems und des zukünftigen DAS gleichzeitig direkt auf dem Visier des Piloten anzeigen kann.