Quadriga Eurofighter abgehoben

Erster Eurofighter Quadriga angehoben (Foto: Airbus)

Am 14. Juli 2026 absolvierte der Quadriga Eurofighter seinen erfolgreichen Jungfernflug, am Steuer sass Testpilot Stefan Auer.

Der erste Flug der neusten Eurofighter Iteration fand auf dem Flugplatz des Airbus-Werk in Manching bei München statt und dauerte rund eine Stunde. Bei dem Quadriga Eurofighter mit der Seriennummer GS0114 (34+02) handelt es sich um einen Einsitzer.

Das Erprobungsflugzeug ist Teil einer Bestellung von 38 Eurofighter Typhoon, welche Deutschland im Rahmen des Quadriga Programms bestellt hat. Die Bestellung umfasst 30 Einsitzer und acht Zweisitzer. Die neuen Kampfflugzeuge aus der Tranche 4 sollen bei der Luftwaffe die älteren Eurofighter aus der Tranche 1 ersetzen.

Die Quadriga-Flugzeuge bieten gegenüber früheren Typhoons der Luftwaffe eine Reihe von Leistungsverbesserungen, darunter die Integration des AESA-Radars ECRS Mk1, modernisierte Avionik und Missionssysteme. Gleichzeitig bleiben sie vollständig kompatibel mit der bestehenden deutschen Eurofighter-Flotte.