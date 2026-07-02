High-Speed Internet im PC-24

Pilatus PC-24 über Las Vegas (Foto: Pilatus Aircraft)

Pilatus führt Gogo Galileo als Option für den PC-24 Businessjet ein, die High-Speed Internetlösung kann werksseitig integriert sowie auch nachgerüstet werden.

Damit erhält der weltweit erste und einzige Super Versatile Jet Zugang zu globalem Hochgeschwindigkeits-Breitbandinternet. Das System ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung – überall, wohin man fliegt. Zertifiziert wurde das System von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) sowie der Federal Aviation Administration (FAA).

Die neue Internetlösung basiert auf dem OneWeb-Satellitennetzwerk, das sich in niedriger Erdumlaufbahn befindet. Das System ermöglicht es Passagieren, während des Fluges nahtlos verbunden zu bleiben und Internetzugang in Reiseflughöhe zu nutzen. Die Option verwandelt somit die Kabine in einen voll funktionsfähigen Arbeitsbereich und erhöht die Produktivität. Zudem ermöglicht das System Streaming während der Reise.

PC-24 Prototyp 2 HB-VXB (Foto: Peter Gerber)

Professionelle OEM-Lösung

Die Position und Form der Antenne wurden dabei so gewählt, dass der Luftwiderstand sowie jegliche Auswirkungen auf die aerodynamische Leistung des Flugzeugs minimiert werden. Das resultierende Design hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Startleistung, die Steigrate oder die Geschwindigkeit des Pilatus PC-24 – die Leistungsfähigkeit bleibt durchgehend ausgezeichnet. Die Antenne wurde zudem so konstruiert, dass unerwünschte Geräusche vermieden werden, während gleichzeitig Gewicht und Schwerpunkt optimiert sind. Dadurch entsteht eine integrierte Lösung, wie sie für professionelles OEM-Design typisch ist. Das System kann auch nachträglich in bereits im Einsatz befindliche PC-24 nachgerüstet werden.

PC-24 mit 10 Passagiersitzen (Foto: Pilatus Aircraft)

Hohe Geschwindigkeiten

Mit hohen Upload- und Downloadgeschwindigkeiten bietet Gogo Galileo eine zuverlässige und leistungsstarke Internetverbindung während des Fluges. Das System bietet weltweite Abdeckung mit gleichbleibender Leistung sowie niedrige Latenzzeiten, die auch für moderne Anwendungen wie Videokonferenzen und Cloud-basierte Tools geeignet sind. Zudem handelt es sich um eine zukunftssichere Plattform, die auf sich weiterentwickelnde Passagierbedürfnisse ausgelegt ist. Flexible Servicepläne und weltweite Verfügbarkeit machen das System zu einer idealen Lösung für Betreiberinnen und Betreiber, die erstklassige Konnektivität anbieten und das Erlebnis der Passagiere verbessern möchten.

PC-24 auf Graspiste im britischen Goodwood (Foto: Pilatus Aircraft)

Einzigartiges PC-24 Kabinenerlebnis

Pilatus hat in Zusammenarbeit mit Lufthansa Technik ein In-Flight-Entertainment-System entwickelt. Es verfügt über einen zehn Zoll grossen Touchscreen mit einer 3D-Moving-Map, die die Echtzeitposition des PC-24 anzeigt, vier hochwertige Kabinenlautsprecher inklusive Subwoofer, Mood-Beleuchtung, USB-Anschlüsse, Medienspeicher sowie WLAN-Internetverbindung.

Darüber hinaus bietet der neue Pilatus PC-24 erstmals in dieser Flugzeugklasse die Option auf einen grossen, seitlich ausgerichteten Divan. Das Sofa ist knapp zwei Meter lang, kann während des Fluges in ein Bett umgewandelt werden und verfügt über integrierten Stauraum für Kissen und Decken.

Pilatus Aircraft