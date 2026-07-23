Mehr Gripen aus Brasilien

Saab Gripen E mit METEOR Lenkwaffe (Foto: Saab)

Saab und Embraer haben eine Vereinbarung unterzeichnet, welche die Endfertigung von weiteren zwanzig Saab Gripen bei Embraer in Brasilien vorsieht.

Im Embraer Werk von Gavião Peixoto in São Paulo, Brasilien werden die F-39 Gripen für die brasilianischen Luftstreitkräfte gebaut. In diesem Werk sollen nun auch JAS 39 Gripen E/F Kampfflugzeuge für andere Kunden produziert werden. Zu diesem Zweck haben Saab und Embraer am 21. Juli 2026 ein Heads of Agreement (HoA) unterzeichnet. Im Kern dieser Vereinbarung geht es in erster Linie um die Entlastung der Endfertigung im Saab Werk Linköping.

Saab Gripen F-39E Brasilien (Foto: Saab)

Die Nachfrage nach Gripen Kampfjets lässt sich momentan nicht mehr nur über die Produktion in Schweden abdecken, die Endfertigung in Linköping muss entlastet werden. Das Werk in Brasilien bietet sich zu diesem Zweck als Ergänzung an. Momentan spricht Saab von zwanzig Gripen E, die in Brasilien ab dem Band fliessen sollen, in Zukunft könnten es auch mehr werden.