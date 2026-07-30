Indonesien bestellt M-346F Master

M-346 T-100 Master über den Alpen (Foto: Leonardo)

Leonardo kann sich über einen weiteren M-346 Master Kunden freuen, Indonesien hat bei dem italienischen Flugzeugbauer zwölf M-346F Master bestellt.

Der Auftrag über die zwölf M-346F Master aus dem modernsten Block 20 Standard wurde während der Farnborough International Airshow bekanntgegeben. Die Vorverträge wurden bereits während der Singapore Airshow im Februar 2026 besiegelt. Die Auslieferungen sollen im Jahr 2030 beginnen.

Leonardo M-346F Master (Foto: Leonardo)

Das Trainingsflugzeug M-346F aus dem Block 20 kann auch als leichtes Kampfflugzeug verwendet werden. Bei den indonesischen Luftstreitkräften soll das Flugzeug für die Ausbildung als Lead in Fighter und auch für leichte Kampfeinsätze verwendet werden.